Acosta: "Las expectativas son muy altas, pero eso no sirve para nada"

Hacia mucho años que el debut de un joven piloto en MotoGP no llamaba tanto la atención como la de Pedro Acosta esta temporada. Campeón del mundo de Moto3 a la primera, en 2021, y campeón de Moto2 menos de tres años después de llegar al Mundial, Acosta afrontará su primer curso en la clase reina al manillar de una KTM RC16 del equipo GasGas Tech3.

Para muchos es el evento del año, incluso a la altura del debut de Marc Márquez con Gresini, los dos coincidieron en la segunda rueda de prensa previa al Gran Premio de Qatar, y también Fabio Quartararo. No era la primera vez que coincidían, ya lo hicieron en 2021 en la previa del GP de España, en Jerez.

"Es súper emocionante", dijo Acosta cuando tomó la palabra en la sala de prensa de Losail.

"Al final la competición en MotoGP será mejor que los test, hemos dado muchas vueltas en los ensayos pero ahora vienen las carrera", dijo. Llega la competición con el GP de Qatar, para el que no quiere marcarse ningún tipo de objetivo.

"No puedo hablar de objetivos cuando aún no he empezado ni a correr, será emocionante y habrá nervios antes de que se apague el semáforo, pero vamos a intentar disfrutarlo al máximo".

Acosta brilló en los test, lideró el shakedown, de él dicen que no es un rookie, que es un contendiente, y las expectativas son altísimas, hasta el punto de que tiene hasta el GP de Alemania para batir la marca del piloto más joven en conseguir una victoria en la clase reina, superando a Márquez.

"No, no creo que eso pueda ser, esta es una nueva era de MotoGP, la moto ha cambiado mucho en los últimos años. He dado muchas vueltas, pero no he competido todavía, las expectativas son muy altas pero no sirven de nada, puedes hablar y pensar todo lo que quieras, pero estamos en una era diferente de MotoGP, es un momento distinto, es nuestra carrera, no es el momento de pensar en batir este récords", se mostró tajante.

A su lado, Marc le escuchaba con atención y le pidieron al catalán su opinión al respecto. "Pedro ya ha mostrado que es un súper talento, lo demostró en Moto3 y Moto2, y en los test también, cuando eres talentoso vas rápido y eso significa que puede batir mi récord sin duda alguna, siempre lo digo, creo que va a ser parte importante de MotoGP en los próximos años", aportó el ahora piloto de Gresini, que en 2013 ganó, como rookie, su primera carrera en Austin con 20 años y 63 días.

La dureza de los medios de comunicación

Con solo un año de experiencia en el Mundial, Acosta dio el salto de Moto3 a Moto2 y le costó un tiempo encontrar su sitio. Ahora parece que la progresión de Moto2 a MotoGP le va a costar menos, esa es la impresión.

"Sin duda de Moto3 a Moto2 hubo un gran cambio, un gran salto, era muy joven y los medios fueron muy duros conmigo", dijo claramente dolido por aquello Acosta.

"No fue tanto el cambio de categoría como el trato de los medios de comunicación, era la primera temporada en la que se depositaban muchas expectativas y todos esperaban que ganara el campeonato o que fuera de Moto3 a MotoGP directamente, me resultó duro el tratamiento que recibí. Ahora soy más mayor, tengo más experiencia, es más importante eso que el cambio de categoría, seguramente", añadió el murciano.

De cara a este primer fin de semana de la temporada, el español lo ve como un test con fuego real. "Por mi parte tenemos muchos interrogantes e incógnitas que no sabemos como se van a resolver el fin de semana de carrera, pero al final competir será la forma de saber, la prueba de fuego para saber dónde tenemos que mejorar".

Una progresión en la que tiene claro lo que tiene que mejorar y quién es el referente para él.

"Muchas cosas, viendo las carreras del año pasado, puedo decir que las trazadas de Brad Binder y Jack Miller son distintas, tenemos que aprender de los pilotos KTM que están al más alto nivel, Brad fue cuarto el año pasado y creo que es ahora mismo el hombre a seguir".

En la sala, le recordaron a Acosta que en Jerez 2021 ya coincidió, siendo entonces piloto de Moto3, con Marc y Fabio, y le preguntaron qué ha cambiado desde entonces.

"Sí, lo recuerdo, entonces era un rookie y lo vuelvo a ser ahora, no han cambiado mucho las cosas, sigo viviendo en mi casa, con nuevos objetivos, no me ha cambiado mucho la vida", trata de mantener los pies en el suelo la perla del Puerto de Mazarrón.