Acosta: "Espero pasar a la Q2 y estar en la salsa sacando la cabeza"

Con el tiempo de la Práctica del Gran Premio de Portugal de MotoGP ya a cero, Pedro Acosta estaba 10º en la hoja de tiempos, con el pase a la Q2 en el bolsillo, el segundo tras el que ya conquistó en Qatar. Pero una última vuelta tardía de Alex Rins al manillar de la Yamaha, cerrando un crono ligeramente mejor, dejó a Acosta fuera del top 10, el undécimo, a 39 milésimas de segundo del corredor de Yamaha. Por muy poco, el murciano no pasó el corte.

"Por muy poquito, muy poquito. La verdad que ha sido una pena. Ha faltado el pelo de un sobaco para entrar en la Q2", soltó Acosta con su habitual espontaneidad.

"Creo que tenemos que estar contentos, solo hemos hecho una tanda ya que la de la mañana, en las condiciones en las que estaba la pista (sucia de barro) ha servido para poco, y hemos estado bastante cerca, a tres décimas de Brad Binder (su referencia natural) y a medio segundo del primero (Enea Bastianini). Ha estado bien en general. Es verdad que ha faltado nada, pero creo que tenemos que estar contentos, francamente", trato de mostrarse positivo el piloto murciano.

Pese a que es un ligero tropiezo, Acosta también ve la sesión extra como una oportunidad.

"Creo que también me vendrá bien ir un poco caliente a la Q2, si conseguimos pasar. También me irá bien hacer unas vueltas más en la Q1 porque todavía hay algunas líneas que no son como las de Moto2 y muchas veces me cuesta girar y necesitamos un poco de tiempo para mejorarlo".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tras su espectacular debut en Qatar, nadie sabe dónde está el techo de Acosta en estas primeras carreras.

"Por soñar que no sea. Mañana será importante hacer un buen entrenamiento por la mañana pensando en la carrera, no destrozar los neumáticos como me pasó en Qatar, ir con calma y tratar de darlo todo en la Q1. Si pasamos a la Q2, más que mejor. Estaremos dentro de la salsa otra vez y tratando de sacar la cabeza. Si no se puede, a ver hasta donde podemos llegar a la sprint".

Le sacaron a Acosta el tema de sus problemas en los antebrazos y si había algo que explicar al respecto. "Nada", cortó en seco. "Nunca han existido problemas de antebrazos", zanjó el tema.

De cara a esa Q1 de este sábado, la lista de 'invitados' no está mal, con pilotos como Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez, Aleix Espargaró…

"No va a ser fácil, muchas veces es más complicado pasar de la Q1 a la Q2 que clasificarse directamente para la Q2. Pero tenemos que estar tranquilos y ser un poco pillos y buscar una referencia. ¿Qué pilotos hay? Raúl, Diggia, Aleix que venia rápido. Va a ser complicado, pero es nuestra primera Q1 y es importante", dijo antes de lamentarse: "nos hemos quedado tan cerca que parece mentira que vayamos a hacer la Q1. Más experiencia en el bolsillo, más tranquilo de cara a las carreras y ojalá que podamos pasar a la Q2".

El jueves Acosta explicó que le habían montado un nuevo pulsador para el dispositivo de altura trasero de la KTM, que le había funcionado mal en Qatar.

"Este bien, lo tengo súper cerca de la mano y muy abajo, parece más el freno de una scooter que una palanca. Incluso si no me da tiempo en la recta de pulsarlo, con un manotazo se quita, porque está muy cerca de la mano ahora. Está yendo bien, no da problema como en Qatar, que no fue el único que tuvo problemas con eso".

KTM presentó este viernes en Portimao nuevas soluciones aerodinámicas, tanto en al parte delantera de la moto como en el colín, que estuvieron a disposición de Binder, Miller y Acosta.

"Dani Pedrosa y Pol Espargaró están haciendo un gran trabajo junto a todos los ingenieros de la fábrica. Creo que se nota un poquito, sobre todo la parte de delante es el estilo que quiere seguir Ducati y atrás es más nuestro. Creo que ayuda, estamos haciendo una moto muy estable, cada vez más fácil de llevar, cada vez menos física, creo que poco a poco estamos llegados al nivel al que queremos llegar", zanjó el chico del Puerto de Mazarrón.