Acosta: "Más espacio en la parrilla es el primer cambio que realmente mejora la seguridad"

El piloto de KTM cruzó la meta octavo, a casi nueve segundos del ganador, Marc Márquez, y cuatro Ducati y cuatro Aprilia por delante, un muro que para la moto de Pedro Acosta se mostró infranqueable este sábado en la sprint del Gran Premio de Alemania.

Lo principal, sin embargo, es que Acosta pudo acabar la carrera sin novedad, después de que fuera operado el martes de la pasada semana de un problema en el túnel carpiano de la mano derecha, donde había perdido sensibilidad al forzar en la frenada con la MotoGP.

"Estoy muy feliz por la mano, aunque llegó un punto en el que comencé a sentir dolor, pero nada que afecte al resultado", admitió siempre con la verdad por delante el murciano.

El resultado, sin embargo, ya no fue tan agradable para el corredor de KTM, primer en la meta fuera de las marcas italianas.

"No es una sorpresa que las Ducati y las Aprilia vayan rápido, sino que es la realidad", expuso, encajando el resultado.

"Más o menos estamos dónde teníamos que estar. El físico está decente, pero nos quedamos sin agarre delante. Hay que ver cómo haremos 30 vueltas mañana", avisó.

"Vendrán circuitos más favorables, esperamos. Porque viendo cómo van aquí las Ducati y las Aprilia, es complicado", explica un Acosta que debe cargarse de paciencia a la espera de poder dar el salto al equipo Ducati en 2027.

Aunque en las últimas carreras Acosta había estado más cerca del podio que de la décima plaza, no se mostró extrañado por el resultado. No es una sorpresa", y su pronóstico para mañana no cambia demasiado. "Si la goma trasera ayuda a la delantera, será para terminar entre los cinco primeros o en el top siete".

Salida carrera Sprint de Alemania este sábado Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

Mayor seguridad

Este fin de semana se implementó un cambio importante en el reglamento de la salida de MotoGP, al ampliar la distancia entre filas de los 9 a los 12 metros.

"El tener más espacio en la parrilla es el primer cambio que realmente mejora la seguridad", valoró el siempre critico corredor murciano. "Porque llegas a la primera frenada y no estás metido en un embudo de motos", lo que facilita que no haya tantos accidentes como se están viendo este año. "A más carreras, más estrés, y es más fácil cometer un error", diagnosticó el tiburón.