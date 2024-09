Acosta: "No sé qué hacen las Ducati que le sacan mucha chicha al neumático trasero"

El piloto de GasGas Tech3 sumó una nueva caída este viernes en el arranque del Gran Premio de la Emilia Romagna, lo que le coloca ya líder en solitario de esa clasificación con 18, superando a un Marc Márquez (17) que no pasó por ese trance hoy.

"Últimamente llevo una racha que vaya", exclamó. "Creo que el primer neumático no ha salido muy allá, no me estaba dando muy buena sensación, patiné un poco a la entrada (de la curva) y a la que se ha puesto todo en línea se me ha ido de delante, una tontería", resumió el fenómeno.

Pese a la caída, Acosta logró acabar en el top 10, clasificarse directamente para la Q2 y ser, como ya es habitual, la primera KTM en la hoja de tiempos.

"Bueno, estamos bien. Es verdad que nos ha faltado cuadrar una vuelta, que nunca ha sido mi punto fuerte, aunque aquí en MotoGP lo estaba consiguiendo más o menos, pero no es que haya sido nuestro día para lograrlo, porque el T3 (tercer sector) se me ha atragantado todo el día, la verdad, y no había manera de sacarlo para adelante", confesó.

Lo más importante es que ese noveno puesto ahorra pasar por la Q1 y un estrés extra importante. "Mañana respiraremos, tiraremos el T3 para adelante y seremos más competitivos", apuntó.

A simple vista para el ojo humano, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Márquez e incluso Enea Bastianini, están un paso por delante del resto... no así para el ojo de un rookie bicampeón del mundo. "No. A niveles de ritmo estamos con ellos. Es verdad que no sé que hacen los fines de semana que son capaces de sacarle mucha chicha al neumático trasero, al blando".

"Nuestro objetivo son las dos primeras filas", empezó Acosta antes de preguntár cómo había terminado Bastianini, "¿Cuarto?, se ha caído cuando venia rápido", tenía el resultado en la cabeza. "Ha habido muchas caídas (8), estaba la pista delicada, más frio que la semana pasada y era complicado calentar el neumático de delante, sobre todo de salida. Pero es lo que te digo, siempre encuentran algo para sacar más provecho que los demás a ese neumático blando. Si conseguimos estar ahí en las dos primeras filas de parrilla y aguantamos las tres primeras vueltas, estaremos con ellos de mitad a final de carrera".

Para Acosta este viernes era la primera vez que repetía circuito con una MotoGP.

"Sobre todo que sé qué esperarme y como gestionarlo. Este año, seguramente la sesión en la que más me canso es el FP1, porque tengo que poner energía en muchas cosas, me es mucho más demandante físicamente que la carrera. Por lo menos he podido estar tranquilo, cuando me he caído sabía que no me tenía que poner en estrés. Contento de cómo ha ido la primera vez que repetimos circuito en MotoGP y a ver si mañana damos un paso más".

En las imágenes de televisión se puede ver como Acosta intenta salvar la caída.

"Lo he intentado pero me he quedado ahí en el suelo, ha ido todo demasiado rápido. Las alas hacen tanta fuerza para abajo que solo la puedes subir si pones el codo en el suelo y haces palanca en el momento justo, pero eso es muy difícil. La moto baja muy rápido por las alas, más que antes que no había o que con las Moto2".

Una de las novedades del test de Misano que ya ha introducido Acosta en su moto es el nuevo carenado aerodinámico.

"El carenado funciona, lo que buscábamos, que era que la moto girara más, se consigue. Lo que pasa es que hemos empezado a notar inestabilidad, ya lo noté en el test y pensaba que venía reflejado por el carenado, pero será por otras cosas, porque luego he ido con el estandar y tenía esa misma inestabilidad. El carenado funciona, el tema es que tenemos problemas más grandes que resolver y lo mejor y más sensato será volver para atrás, ir con lo que ya sabemos que es y mejorar la moto tal como está", expuso.

Lo dijo tras el test y lo reiteró el jueves, el nuevo neumático Michelin no era del gusto de Acosta, y el fabricante francés lo ha retrasado para desarrollarlo. ¿Tanta fuerza tiene Pedro Acosta?

"No creo que Pedro Acosta tenga mucha fuerza y menos si no gana carreras", dijo entre risas.

"Lo que a mi me dieron a entender es que había 50/50 de opiniones de que gustaba a los pilotos y de que no. Entonces, si tiene que venir, antes o después, vendrá, pero si tarda un par de años bien, y si es para el 2027, mejor", cerró el tiburón de El Puerto de Mazarrón.