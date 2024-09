Acosta: "Aquí Ducati es muy fuerte pero en sensaciones es la vez que más cerca estamos"

En la previa Pedro Acosta había advertido de que en Misano podían confluir las circunstancias para que fuera un buen fin de semana, pero que debía actual con "calma" en el FP1 para evitar una caída que torciera sus objetivos.

"Hacía muchas carreras que un viernes no iba así de bien, creo que en todo el año nunca había ido tan bien un viernes", dijo Acosta al final del día. "Estoy contento porque pese a que se ha atragantado un poquito el FP1, porque ha sido de aquellos entrenamientos en los que vas pensando por favor que se acabe ya, creo que estamos siendo cada vez más rápidos en cambiar cosas en la moto y, sobre todo, cosas que me sirven para ir más rápido".

Una 'calma' que ya había dicho que se iba a tomar en el FP1. "Hemos ido con calma porque hacia muchos viernes que no acababa, porque me pegaba cada 'toña' que era para reventarme vivo, y desde Aragón hemos decidido tomar el FP1 con más calma, al final es un entrenamiento que no cuenta para nada, así que lo hemos afrontado para acabarlo y hacer los ensayos de salida, que hacía mucho que no podía entrenarlos".

Al final del día, Acosta terminó clasificado sobradamente para la Q2, con buenas sensaciones y con un ritmo que no se quedó muy lejos de las Ducati más rápidas.

"Quizás no es la moto más rápida que hemos tenido en todo el año, pero sí es la más constante, la más precisa, la que me deja ponerlo todo junto en una vuelta rápida, también. Con otra moto quizá hubiera podido ir dos décimas más rápido, seguro, pero a lo mejor no hubiera podido poner todo junto para hacer la vuelta, que es lo que me ha pasado esta mitad de año".

"Creo que también el cambio de telemétrico ayuda mucho, porque ahora somos más capaces de llegar al punto que queremos y que funcionen, poco poco estamos cambiando cosas que valen".

Acosta insistió el jueves en que no quería caerse fuerte, pero al final en la Práctica de la tarde besó el suelo, la 16 de año, y lidera la lista de caídas junto a Marc Márquez.

"La caída de hoy ha sido más un resbalón, una tontería. Hoy la moto iba muy bien, me fui largo e intenté meter la moto, pero no entré. Ha sido en un momento que se acepta".

Este viernes Acosta clavó sus previsiones del jueves, y para este sábado tiene también sus propios planes.

"Hay que trabajar bastante en el ritmo de carrera durante el FP2 y a ver dónde podemos estar en la clasificación (Q2), sabemos que aquí Ducati es muy fuerte pero es de las veces que más cerca en base de feeling estamos. Falta cuadrar alguna cosa porque del viernes al sábado siempre hacemos un buen cambio, a ver por dónde podemos salir", cerró el fenómeno.