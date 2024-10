Acosta: "Dolería mucho que Martín se llevara el #1 a otra fábrica"

El corredor de GasGas Tech3 aseguró hace unas semanas que las ruedas de prensa entre los dos contendientes al título, Jorge Martín y Pecco Bagnaia, no tenía "chicha" y que les faltaba un poco de controversia y rivalidad, avisando de que cuando él esté en esa situación, la cosa será diferente. MotoGP aceptó el la critica y pidió al propio Pedro Acosta que lanzara una pregunta a los dos primeros de la general, para 'calentar' el ambiente.

"Les he preguntado si consideran que la marca (Ducati) puede intervenir a la hora de decidir el título", explicó el murciano en su encuentro con los medios. "Me han parecido un poco sosas las respuestas, pero bueno, es normal, tiene contratos que les atan un poco las manos, sobre todo Pecco", añadió antes de tirar balones fuera cuando le pidieron su opinión al respecto: "No tengo opinión del tema, lanzo opinión popular. Creo que dolería mucho que Martín se llevara el título a otra fábrica. Cualquier, también si se lo lleva Enea Bastianini a KTM, Marc Márquez no porque sigue en Ducati. Es una pregunta que vi en las noticias y me hizo gracia", justificó su 'curiosidad', sembrando un poco la duda sobre si cree que Ducati puede 'intervenir' en el resultado final.

Dejando al margen temas ajenos al control del murciano, la realidad es que Acosta tiene una dura prueba este fin de semana, su primer envite en Phillip Island con una MotoGP.

"Es uno de esos circuitos especiales, una cosa seria. Aquí tienes las cuatro estaciones del año en pocas horas, veremos. Hay un asfalto nuevo, tres compuestos de neumáticos traseros, que no es muy normal, va a ser un poco difícil. Habrá que esperar acontecimientos, sobre todo porque para este viernes está previsto que llueva de verdad. Una característica es que casi no ves pianos verdes, es directamente hierba", remarcó el de KTM.

"Si ves carreras de (Mick) Doohan del año 95 o 96, ves que el circuito está igual, así que es uno de esos sitios a los que vale la pena venir a correr".

Acosta fue protagonista en Japón, donde logró su primer pole en la clase reina y llegó a liderar la sprint y ser segundo en la carrera, cayendo en ambas finalmente. Sin embargo, su consistencia lleva a pensar que la moto está.

"Te lo diré mañana. Llevamos cinco o seis grandes premios bastante constantes delante, pero también es verdad que me caí en las dos carreras de Misano y Motegi, pero estamos yendo al punto, dando pasos y consolidando. Hemos tenido errores pero caídas necesarias para ver dónde podemos estar y qué necesitamos para estar ahí", señaló un Acosta que ya lidera en solitario la clasificación de caídas, tras estar todo el año mano a mano con Márquez en esa hoja. "Algún trofeo me tenía que llevar", bromeó el que 'rookie' del año en MotoGP.