Acosta cataloga de "desesperante" la falta de noticias sobre su futuro

Desde que el pasado 21 de junio Motorsport.com adelantó en exclusiva la decisión de Pedro Acosta de subir a MotoGP en 2024, acogiéndose a la cláusula de su contrato que así se lo permitía, los rumores y especulaciones en torno a qué moto y equipo acogerán al murciano siguen sin apaciguarse.

KTM está obligado a hacer sitio a Acosta si no quiere perder al joven talento murciano, que quedaría libre inmediatamente si a finales de año no está colocado en una RC16 de MotoGP de cara al próximo año.

Pero esa maniobra, como es sabido sobradamente, es un quebradero de cabeza para la casa de Mattighofen, ya que ahora mismo solo cuenta con cuatro motos, las dos del equipo oficial, asignadas a Brad Binder y Jack Miller, ambos con contrato en vigor la próxima temporada, y la dos de la formación satélite Tech3, con los colores GasGas, que ocupan Pol Espargaró y Augusto Fernández.

Mientras el catalán tiene contrato para 2024, el mallorquín tiene solo la palabra de los responsables de la fábrica de que seguirá, pero no hay un papel firmado que así lo garantice. "Estoy muy tranquilo, a mi me han dicho que está hecho y que voy a seguir", asegura Augusto cada vez que se lo preguntan, que no son pocas. Este mismo jueves, el mallorquín fue un poco más allá y aseguró que ha firmado el contrato de renovación, pese a que el anuncio oficial sigue sin llegar.

En busca de una quinta moto

KTM intentó hacerse con las dos plazas que dejó libres Suzuki tras su estampida en 2022, pero Dorna no se las ha querido dar bajo ningún concepto. A partir de ahí, los ejecutivos naranjas trataron de convencer a Gresini para dejar Ducati y abrazara las motos austríacas. En principio, la escudería italiana ha renovado su acuerdo con Borgo Panigale, pero no son pocas las especulaciones que no dan por zanjada esa vía.

Mientras pasan las carreras y las semanas, Acosta, cada vez más cerca de convertirse en campeón del mundo de Moto2, asegura no saber en qué equipo va a correr el próximo año, aunque la realidad es que sí lo sabe, pero le gusta 'jugar' un poco con los medios. El murciano correrá con GasGas, lo que no sabe aún es si junto a Pol, a Augusto o a ambos.

"No hay ninguna novedad", dijo Acosta este jueves en el circuito de Buddh cuando le preguntaron por el momento actual de su situación en DAZN.

"Ojalá supiera cuando nos van a contar algo. Llega un momento en el que ya es lo que hay, sé que tengo sitio, no sé dónde, y ya no es mi problema. Ya no puedo hacer nada, Valera (Albert, su representante) está haciendo sus cosas, yo intentaré hacer las mías, ya no se puede hacer nada. Ya esto es desesperante", añadió el tiburón del Puerto de Mazarrón poniendo un toque de dramatismo al asunto.

Con dos meses de temporada aún por delante, KTM agotará los plazos antes de tomar decisiones drásticas, como sería dejar sin moto a un piloto con contrato, buscando una quinta moto que no tiene visos de aparecer.

La solución que le ha presentado el promotor del campeonato, es la de rotar a los pilotos. "Tener cuatro motos y cinco pilotos no es un problema, el problema sería tener tres pilotos y cuatro motos. Hay que empezar a acostumbrarnos que esto será como el futbol, con titulares y suplentes", dijo Carmelo Ezpeleta al respecto en una entrevista que se le hizo en Barcelona.

Según ha podido saber Motorsport.com, el plan de KTM es colocar a Acosta en una GasGas del Tech3 junto a un equipo de ingenieros completamente de fábrica, con el mismo material que Binder y la máxima atención.

Junto a Acosta, permanecerán Pol y Augusto, comenzando el mallorquín de suplente y haciendo wild card y sustituciones durante la temporada, tanto en el equipo GasGas como en el de fábrica. En 2025, Acosta pasará al equipo oficial, junto a Binder, ya que de lo contrario, por contrato, quedaría libre para irse a donde quiera.