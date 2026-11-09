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MotoGP GP de Qatar

Acosta: "Dejé pasar a Márquez, pero luego ya no le pude alcanzar"

Como pasó en Mandalika a principios del mes pasado, Pedro Acosta sufrió para mantener la presión de su neumático delantero en los limites legales y acabó perdiendo una posición de podio que había acariciado.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 9 nov 2026, 7:53

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Pedro Acosta liderando el segundo grupo en Qatar

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto de KTM ya lo avisó el sábado tras la sprint del GP de Qatar, en la que acabó sexto y tuvo que hacer malabares para mantener la presión del neumático delantero dentro del rango legal, dejando claro que iba a sufrir este domingo si no encontraban una solución que no llegó.

Pedro Acosta, que salía séptimo en parrilla, logró progresar en los primeros giros hasta colocarse cuarto y, antes de la quinta vuelta, dar caza a Marc Márquez, pasarle y situarse en posición de podio tras las Aprilia de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández. Sin embargo, como ya pasó en Indonesia, el de KTM tuvo que dejar pasar a Marc por culpa de la presión de los neumáticos, o al menos eso era lo que parecía, ya que el murciano hizo un gesto inequívoco de dejarle paso en la sexta vuelta. A partir de aquí, parecía que solo era cuestión de tiempo que Acosta pudiera recuperarse y volviera a atacar a Márquez, pero la realidad fue bien distinta, el de Ducati se fue para adelante en un cambio de ritmo formidable, mientras que la KTM del murciano se iba para atrás, superado por Ai Ogura y Enea Bastianini.

"Esta vez no ha sido tanto el tema de las presiones, ha sido otro", dijo Acosta. "Solo que lo que nos ha pasado es una consecuencia de lo otro. Se nos ha quedado el neumático delantero frío por alguna razón que no entendemos, ya que no es normal salir con un neumático tan frío, y eso ha hecho que bajaran las presiones. Pero no hemos hecho nada que no hicieran las otras KTM, sin que ellos tuvieran ese problema", en referencia a Bastianini.

"La estrategia de la presión esta vez no estaba mal diseñada, y ha sido una pena porque en las primeras vueltas, con la goma caliente, hemos ido rápido. Hemos estado delante de Márquez, con buen ritmo. No le hubiéramos ganado, seguramente, porque Marc ha mostrado muy buen ritmo al final para irse a por Raúl y acabar segundo. Pero creo que podríamos haber acabado segundo, que era una buena posición para como había ido el fin de semana".

Además de dejar pasar a Márquez en las primeras vueltas, una vez perdió contacto con el catalán, Acosta tuvo otra vez el problema. "Dejé pasar a Marc, pero él tenía más, luego tuve que dejar pasar a Bastianini y Ogura, me quedé ahí detrás, sexto, hasta la última vuelta para ver si subía la presión y podía atacar, pero al final he logrado mantenerme dentro del rango por los pelos", explicó.

"Es lo que hay, no está ahora mismo en mi mano. Estamos aquí para pilotar, intentar resolver los problemas que vayan surgiendo y así lo hemos hecho. Creo que la cuarta posición era factible y un resultado digno por como empezó el fin de semana, pero hay que seguir. El problema es que no puedes competir y es un poco una montaña rusa, pero es lo que hay", zanjó el murciano.

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