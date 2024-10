Acosta: "Cada vez somos más capaces de estar donde queremos"

El mismo día en el que se convirtió matemáticamente en el mejor debutante de la temporada en MotoGP, un año en el que es el único, Pedro Acosta quiso darle brillantez a la distinción adjudicándose su primera pole position en clase reina, el tercer piloto más joven en lograrlo, con solo 20 años.

El murciano de GasGas Tech3 KTM saldrá en las dos carreras del fin de semana el GP de Japón primero, por delante de Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, que completaron la primera fila de la parrilla.

"Sabe muy bien esta primera pole, después de que nos ha costado medio año poder clasificar bien ahora estamos volviendo donde queremos estar, en las priemras filas, cada vez somos más capaces de ponerlo todo junto y cada vez nos acercamos más a los de delante", explicó en el parque cerrado el de KTM.

"Estamos poniendo todo bastante junto el fin de semana, sin errores como los que veníamos teniendo los últimos fines de semana bastante tontos, a ver si cuadramos una buena salida", pidió el español. "Estamos mejorando la salida, es nuestro punto más débil, incluso clasificando bien. Veremos cómo están Pecco y Maverick, que han sido fuertes todo el fin de semana, no sé como ha clasificado Jorge Martin pero seguro que estará por allí dando follón", dijo del de Pramac, que saldrá 12º tras sufrir una caída y tendrá que remontar.

Jorge Martín, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Segundo saldrá Bagnaia, que tras el error de Jorge ve una oportunidad de recortarle los 21 puntos que les separan en la general.

"He entrado a pista y parecía todo mojado, pero estaba seco. Patinaba mucho y no tenia agarre. He decidido parar en boxes y cuando he cambiado el neumático de atrás todo ha funcionado otra vez. Hay que aprovechar esta situación con Jorge saliendo tan atrás, tiene buen ritmo y seguramente va a remontar, pero tenemos que salir bien en las dos carreras y tratar de sumar los máximos puntos para recortar la distancia", valoró.

"Voy a intentar hacer lo máximo, como en todo el fin de semana, si llueve cambiará todo, pero el potencial en seco es muy alto y tenemos que intentar buscar la victoria. Acosta va muy rápido y tiene buen ritmo, veremos cómo va la carrera, será importante salir bien y si Pedro se pone delante intentaré seguirle, pero si es un riesgo iré a asegurar los puntos, el objetivo es sumar los máximos", explicó sus planes.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Por fin Maverick Viñales pudo cuadrar una buena Q2 y por quinta vez este año saldrá en primera fila.

"Lastima que me he ido un poco largo en la curva 11, hubiera podido hacer segundo, hemos hecho un gran trabajo, le hemos sacado a la moto más de lo que hay, contento, seguir trabajando y con señales de que podemos hacer un fin de semana bonito, empujando al máximo en cada sesión", resumió Mack. "Hay que confiar que nos pueden salir dos buenas carreras. Vuelvo a ser fuerte en las frenadas en comparación con los que me puedo comparar de mi equipo", añadió.

De cara a la carrera sprint, el de Aprilia no se pone limites.

"Hay que ir con la mentalidad abierta, hay que apretar al máximo en cada vuelta y luchar por las posiciones, no me marco una limite, quiero disfrutar la sprint al máximo".

La clave, como se ha venido demostrando todo el curso, es la salida y mantenerse delante.

"Hay que estar tranquilo en la parrilla, no tenemos la mejor moto en la salida, pero ya me espabilaré en la primera curva, lo importante es pasar segundo o tercero la primera vuelta, he visto que Brad Binder está cerca y no sé si lo lograremos, pero lo vamos a luchar con uñas y dientes, hay que estar contentos porque el resultado de hoy es increíble".