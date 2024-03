Acosta: "Estaba siendo todo tan bonito que no podía salir así de bien a la primera"

El de GasGas Tech3 ya deslumbró en sábado en la Sprint, en la que cruzó la meta 8º a menos de cinco segundos del ganador. Pero Pedro Acosta se guardaba para el domingo, para su primera carrera de gran premio de la temporada de su debut en MotoGP, el plato fuerte de su puesta de largo. Saliendo octavo en parrilla de salida y metiéndose en medio de varios pilotos cuando se apagó el semáforo, Acosta fue construyendo una remontada impresionante, en al que fue pasando a pilotos, llegando a Enea Bastianini, Alex Márquez y, por último, a Marc Márquez, al que adelantó de forma maravillosa para colocarse cuarto y empezar a picar a la puerta de su primera podio en MotoGP.

De golpe, sin embargo, Pedro empezó a quedarse sin neumáticos ni fuerzas y a perder posiciones hasta cruzar la meta 9º, a 11.5 segundos del ganador, Pecco Bagnaia.

"Teníamos que cometer algún error. Estaba siendo todo tan bonito que no podía salir así de bien la primera carrera", soltó el murciano.

"Hicimos la primera vuelta el once y me puse el cuarto. Todos los adelantamientos me han encantado, porque eran los primeros que hacía en MotoGP. Desde que estaba en Moto3 que no me veía con tanta confianza para adelantar", confesó Acosta. "Y mira que en Moto2 adelantaba más o menos donde quería. Pero la confianza de tirarme y saber que la moto se iba a parar, hacía años que no la tenía. El error fue gestión", admitió.

Pese a todo, Acosta se llevará 'de recuerdo' haber logrado marcar la vuelta rápida en su primera carrera en MotoGP con un crono de 1.52.657.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Uno de los momentos críticos para el español fue al apagarse en semáforo en la parrilla, ahí se metió entre dos pilotos y casi se tocan.

"La salida fue mejor que la de ayer, pero no tan buena como la de Miller", dijo sin embargo.

Acosta quería hacer algo grande en su primera aparición, pero no acabó decepcionado por el bajó que sufrió en las últimos giros.

"Es mejor dar diez vueltas así y luego irte para atrás, que hacerlas todas yendo el quinto. Tenemos que estar más que contentos. Hay que gestionar mejor. Todo es experiencia", evaluó.

"Es como perder la virginidad", dice Acosta

Lo mejor de la carrera, por duración e intensidad, fue la batalla de Acosta con Marc Márquez.

"La lucha con Marc duró lo que tenía que durar. Es como cuando pierdes la virginidad: todo es muy bonito y acaba siendo un desastre. No podía durar mucho el cuento", dijo con su sinceridad habitual. "Adelantar a gente, tener ritmo y estar allí es lo que más me ha gustado", añadió.

Por las imágenes de televisión, parecía que Pedro había sufrido mucho físicamente en la parte final, incluso con problemas en el brazo.

"Hay que modificar la maneta del regulador de altura trasero de la moto, porque está muy lejos para mi brazo y mano. No he tenido síndrome compartimental, pero me molestaba mucho", quiso dejar claro el chico del Puerto de Mazarrón, que ha llegado para quedarse.