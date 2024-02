Acosta: "He entendido que ser más agresivo no significa ir más rápido"

Pedro Acosta debuta esta temporada en la clase reina y lo hace al manillar de una RC16, una KTM pintada con los colores del equipo GasGas Tech3. No es, sobre el papel, la mejor moto de la parrilla, pero el chico de Mazarrón, que está dando sus primeros pasos entre los mejores pilotos del planeta, no desentona ni por un instante, alimentando las altísimas expectativas que se están edificando a su alrededor.

En las tres jornadas de shakedown celebradas en este mismo circuito la semana pasada, Acosta ya estuvo todos los días entre los más rápidos, acabando el primero en la tercera jornada y en el global de los tres días. Nada ha cambiado con la entrada en escena de los mejores pilotos del campeonato, el campeón del mundo de Moto2 terminó segundo, solo superado por Jorge Martín.

Pese a que Pedro trata de mantener una calma que no se ajusta a la realidad, es consciente de que los resultados son totalmente positivos.

"Lo mejor es que cada vez que salimos a pista estamos al nivel del día anterior", admitía el español el final del día en Sepang, donde rodó en 1.58.220, casi igual que el pasado sábado en el shakedown (1.57.189).

"Y también que mejoramos nuestro ritmo. Estoy comenzando a probar cosas (carenado), aunque no sea mi trabajo. Me han colocado cosas y las he probado, pero ese no es el plan. Estamos probando cosas para ser rápidos cuando tengamos que cambiarlas", explicó Pedro.

En la hoja de tiempos, Acosta paró el crono en 1.58.2 (2º), mientras que el líder del proyecto KTM, Brad Binder, fue 12º (1.58.7). Pede a ello, el de Tech3 es consciente de que debe adaptarse a la dirección que marquen los más experimentados.

"Seguro que mis comentarios no serán tan precisos como los de los pilotos de fábrica", apuntó.

Una de las grandes novedades con las que tiene que lidiar Acosta es la aerodinámica, inexistente en Moto2, de donde viene.

"Me fue bien ir detrás de otros pilotos para comprobar el efecto de las alas cuando circulas detrás. Pero no de pilotaje, porque las líneas no son las mismas entre la GasGas y las demás motos", dijo.

Con un estilo muy agresivo, el español es consciente de que debe dulcificar su conducción ahora. "Me he dado cuenta de que si eres más agresivo no significa que vayas más rápido. A veces hay que entender que tienes que pilotar menos con el corazón y más con la cabeza, porque si aprietas la moto empieza a moverte mucho".

Sobre el cansancio acumulado de su cuarto día de test ya, y la fuerza que requiere la MotoGP, Acosta quiere ganar peso.

"He ganado cuatro kilos, pero aun tengo que ganar un poco más. Estoy en unos 63,5 y quiero llegar a los 65", sentenció.