Acosta: "Que pasen cosas alrededor de mí que perjudican el resultado me toca los huevos"

El joven debutante español circulaba con muy buen ritmo cuarto, a menos de medio segundo de Pecco Bagnaia, que también se cayó, y con Marc Márquez a sus espaldas "bastante controlado". Pero una caída en la décima vuelta acabó con las esperanzas del murciano por los suelos.

Lo aceptamos y tiramos para adelante, no hay mucho más", dijo primero el de GasGas, antes de extenderse en sus explicaciones.

"Los cambios que hemos hecho en la moto, comparados con ayer, han funcionado. Eramos capaces de seguir el ritmo de Pecco (Bagnaia), es verdad que en la primera vuelta con Brad (Binder) he perdido mucho porque cuando me he puesto cuarto ya me sacaban medio segundo o casi uno. Hemos perdido mucho tiempo. Hemos llegado al límite del paquete que tenemos, sabemos que podemos estar en el top 4 o top 5 permanentemente, por eso da un poco más de pena la caída", subrayó.

Fue entonces cuando Acosta empezó a explicar los motivos de una caída que le privó de un posible podio.

"Veníamos de que se nos había roto el generador (lo que mantiene las ruedas en temperatura) en la parrilla, se nos han enfriado bastante los neumáticos, todo ha sido un poco bola de nieve a raíz de eso. La caída viene por ahí, no es normal correr con tan poca temperatura en el neumático delantero. No quiero decir seguro que haya sido por eso, porque he rodado diez vueltas así, pero no he llegado a la temperatura con la que normalmente ruedo", explicó.

Hasta el momento de la caída Acosta iba cuarto con cierta ventaja sobre Marc Márquez, al que parecía tener controlado.

"Estaba bastante bien, estábamos en esa línea de 0.7 o 0.8 segundos, estaba bastante bien controlando a Pecco delante, ha hecho algo raro cuando le han pasado Jorge Martín y Enea Bastianini, y me ha parecido ver que estaba gestionando algo que no sé lo que es".

De hecho, el italiano explicó que había tenido problemas con los neumáticos.

"No lo sé, pero luego ha rodado muy rápido, en 1.37. Pensaba que estaba gestionando algo que los demás no sabemos, iba detrás suyo controlando el ritmo. Creo que era un día bastante posible para hacer un podio".

Acosta se cayó a 17 vueltas del final, en la curva 15, cuando circulaba cuarto a solo 0.4 segundos del podio.

"He llegado a la curva 15, he tocado el bache como lo toco todas las veces que paso por ese punto y se me ha cerrado de delante, no le encuentro explicación a nada que hayamos hecho diferente. Es difícil explicar que ha pasado. Estoy jodido por haberme caído, hoy era un buen día, que pasen cosas alrededor mio que perjudiquen el resultado me toca los 'huevos'", dijo molesto.

Por último, le pidieron a Acosta su opinión sobre la acción del adelantamiento de Bastianini a Martín en la última vuelta.

"Creo que no puede ser sancionable, lo digo desde el punto de vista que no me lo han hecho a mi. Creo que son adelantamientos como los de antes, Valentino Rossi con Sete Gibernau, Marc Márquez con Jorge Lorenzo (Jerez los dos), aquí hubo una carrera muy guay con Rossi y Lorenzo en el 2016, todos los grandes pilotos de la historia han hecho adelantamiento así y más siendo en la última vuelta, cuando llevamos dos semanas diciendo que no podemos adelantar en este circuito", resumió el fenómeno.

"Que el chaval (Bastianini) no lo intente y se quede segundo, creo que le hubiera dolido más que acabar primero y que luego le sancionen con una plaza. También creo que Martín podría haber reaccionado de otra manera, cuando le ha pasado ya ha hecho una vuelta muy larga por lo azul, levantando la mano, luego ha ido muy lento... si penalizan a Enea con tiempo no le hubiera servido", especuló Acosta.

"El resumen es que yo no lo veo sancionable. Pero porque no me lo han hecho a mi, de lo contrario quizá pensaría diferente", zanjó el Tiburón del Puerto de Mazarrón.