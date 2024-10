Acosta: "Debo centrarme en acabar carreras aunque me tenga que morder la lengua"

El piloto de GasGas Tech3, que salía 7º, desde la tercera fila de la parrilla de salida, logró escalar hasta la cuarta plaza en el primer paso por meta, siendo superado por Jorge Martín en la segunda vuelta, antes de irse al suelo en el cuarto giro. La de Pedro Acosta es la 25ª caída de la temporada, en su año de rookie, nadie ha caído más que él este curso. Sin embargo, lo malo es que tras acabar con un espectacular segundo puesto en el GP de Japón, el murciano no ha vuelto a terminar ni una sola sprint ni carrera larga, con dos caídas en Japón, una caída y baja por lesión en Australia, y tras recuperarse en tiempo récord de la lesión en el hombro izquierdo, nueva caída este sábado, quinto cero consecutivo.

Lo único bueno fue que Acosta se cayó del lado derecho, por lo que no se vio afectada la lesión del hombro, por lo que el gesto de contrariedad del español era más por el cero que por el daño físico.

"Al final duele, duele", en referencia a sumar un nuevo error. "Creo que habíamos hecho una buena clasificación por la mañana y la salida en la sprint había sido también buena. Tenemos que quedarnos con lo positivo de todo esto, aunque sea poco, y mañana tendremos una nueva oportunidad", trató de mantener la firmeza.

Acosta introdujo algunas variaciones en su moto de cara al fin de semana y este sábado, en carrera, el efecto de las novedades se agrandó.

"Hemos hecho un cambio en la moto muy pequeño que luego se ha ido multiplicando y se ha convertido en masivo. Tenemos que saber que ha pasado porque a la que la liamos en la frenada, que es donde nosotros hacemos el tiempo, pues se nota todavía más. Hay que entender lo que ha pasado", explicó para ilustrar un movimiento en el adelantamiento que le hizo Martín que parecía que iban a tocarse. "No, no estuvimos tan cerca", aclaró.

Sobre la caída a 10 vueltas del final en la curva 3, Acosta apuntó al agarre extra en la parte trasera. "Me ponía muy de lado y eso aguantas dos o tres frenadas, pero cuando me ha vuelto la moto más tarde de lo que yo me esperaba en línea, me ha empujado la rueda de atrás hacia adelante y me he caído. Ha sido una tontería, pero tenemos que entender, tenemos que preveer estas cosas", dijo.

Acosta es la gran esperanza a corto plazo de KTM, por lo que ver a ocho Ducati en las ocho primeras posiciones debe ser desesperante, la lucha de David contra Goliat.

"No está tan mal, lo que necesitamos es acabar las carreras, eso es importante, porque de las últimas once he acabado solo cuatro, me tengo que ir centrando en ir acabando carreras aunque me tenga que morder la lengua y hacer quinto".

Unas caídas que, sin duda, están impidiendo al español demostrar su potencial.

"Muchas veces estamos en un punto en el que apretamos y no nos caemos por que sale así, y otros muchos días que apretamos para estar con ellos (las Ducati) y nos caemos. Ahora el objetivo es acabar carreras que será importante para empezar bien el año que viene".

"Tenemos que acabar carreras, llevamos muchas sin acabar la mayoría seguidas. Tenemos que estar tranquilos y mordernos la lengua muchas veces", insistió con el enigma.

"Lo que tenemos que ser capaces es prever las cosas, cómo está la pista, el agarre... el tema es que hay gente que tiene (la información de) ocho motos y nosotros tenemos solo cuatro", zanjó el tiburón del Puerto de Mazarrón.