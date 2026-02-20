Acosta: "Una carrera urbana suena bien, aunque hay mucha gente que antes lo odiaba"

Como no podía ser de otra manera, el primer tema que abordó Pedro Acosta este viernes en al previa del test oficial de pretemporada en Buriram, fue la noticia del acuerdo de MotoGP con el gobierno de Australia del Sur para que sea Adelaida y su famoso Street Circuit el escenario del gran premio de aquel país a partir de 2027, en sustitución del icónico y legendario trazado de Phillip Island.

"Una carrera en un circuito urbano suena bastante bien, sabiendo que me encanta la Isla de Man", admitió el aún corredor de KTM, antes de mostrar su sorpresa por la decisión. "Pero hay mucha gente que antes odiaba ese campeonato, diría yo, así que es bastante extraño", añadió.

Acosta cree que se podría disputar las dos carreras australianas. "Al final creo que es la única pista legendaria que sigue en el calendario, un circuito de los viejos tiempos. Es bastante triste perderla y ver que muchos (circuitos) pueden quedar fuera del calendario", en referencia a un supuesto cambio de tendencia hacia trazados urbanos de la nueva propiedad de MotoGP.

Dejando al margen la noticia de la semana hasta ahora, este sábado arrancan dos jornadas de ensayos oficiales en el Chang Internacional Circuit de Buriram, el mismo escenario donde comenzará al temporada el 1 de marzo.

"El plan para este fin de semana es intentar ganar velocidad. Los tres días de test en Malasia estuvieron bastante bien. Pero hasta ahora, esta pretemporada solo he estado cambiando piezas de la moto y probando cosas, nada más. Ahora quizás sea el momento de ganar velocidad, marcar buenos ritmos, buenos ataques al crono y ver dónde estamos a fin de cuentas. Sabemos que Tailandia es la primera carrera y también será la primera carrera difícil para nosotros, ya que el año pasado sufrimos mucho en este circuito", recordó el gran premio de 2025, en el que acabó 19º tras sufrir una caída y volver a reengancharse a la carrera.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Dorna

"Las cuatro KTM terminamos la carrera con el neumático destrozado, y parece que este año será bastante similar. Cruzamos los dedos y espero que tengamos un poco de suerte, porque la vamos a necesitar", avisó.

Pese a los presagios negativos sobre el consumo de gomas, ya que Michelin traerá los mismos compuestos que el pasado año, Acosta confía en que las mejoras introducidas desde entonces en la KTM, ayuden a mitigar la situación.

"Es cierto que llegamos en una situación diferente en comparación con el año pasado. Tenemos un paquete claro, como dije. Quizás ahora pueda concentrarme todo el test solo a ser rápido y ver dónde estamos y hacer un buen tiempo que sea una buena oportunidad para compararnos con el año pasado y entender si hemos mejorado".

Pese a los pasos dados desde 2025 y en los test de Sepang, Acosta sigue siendo realista.

"Tenemos que ser honestos y ver que Ducati y Aprilia están liderando el campeonato ahora mismo. Ahora hay que contar también con la llegada de Jorge (Martín), así que Aprilia puede dar un paso adelante con los tres pilotos", metiendo en el grupo a Raúl Fernández, de Trackhouse.

"Y Ducati sigue siendo incluso más fuerte de lo que ya era el año pasado. En Sepang acabaron cinco entre los seis mejores tiempos, así que será difícil", admitió.

"Normalmente ambas marcas aquí son bastante competitivas. Acuérdate que el año pasado Ai Ogura acabó quinto aquí, por detrás de cuatro Ducati. A ver qué pasa, pero tenemos que ser realistas para este el gran premio de Tailandia, intentar sobrevivir y llegar en muy buena forma a Brasil", en referencia a la segunda parada del campeonato, que este año volverá al país de la samba.