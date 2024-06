Acosta: "Desde dentro la carrera ha sido tan aburrida como desde fuera"

El español, podio el sábado en la sprint, solo pudo ser quinto este domingo tras las 23 vueltas del Gran Premio de Italia de MotoGP, cruzando la meta a 7 segundos y medio del vencedor, Pecco Bagnaia, y a algo más de cinco del cuarto, Marc Márquez, que se quedó a las puertas del podio.

Dejando a un lado los dos adelantamientos de Enea Bastianini a última hora para acabar segundo, la carrera, desde fuera, fue bastante aburrida, sin mucha acción y con la mayoría de pilotos separados a cierta distancia.

"Desde dentro la carrera ha sido igual de aburrida que desde fuera", soltó Pedro Acosta este domingo por la tarde en Mugello.

"Llevábamos todo el fin de semana con el sector cuatro de la pista que se nos atragantaba y la carrera no ha sido menos. Lo que perdía en el cuarto sector, lo recuperaba en el uno y el dos, me enganchaba (a Márquez) en el cuarto y lo perdía otra vez. Y así siete vueltas. En la octava se me han abierto un poco las pinzas de los frenos y me he ido un poco largo, y se me han ido un poco. No era una diferencia masiva en cada vuelta, pero si la ibas sumando si era notable. Tenemos que mirar porque nos ha pasado esto y tratar de solucionarlo", resumió su carrera.

"Básicamente donde más notaba la perdida era en la entrada a meta, porque con toda la recta por delante perdía mucho", añadió.

Solo las Ducati, y no todas, pudieron con un Acosta que volvió a ser el primero del resto en su séptima carrera en la clase reina.

"He ido detrás de las cuatro Ducati que han terminado delante de mi y lo que he visto es que traicionaban muy bien en la última curva (entrada meta), éramos capaces de seguirlos hasta el sector tres, pero luego ibas con el gancho. Era un fin de semana que había que pasar y lo hemos pasado", con el tercer puesto del sábado y el quinto del domingo.

Durante la carrera Acosta estuvo muchas vueltas (19) detrás de Márquez, al que le salía humo de la rueda trasera en la recta de meta.

"Era la rueda, que no sé si le tocaba la sillita o el guardabarros, creo que hoy estaban bajando más la moto", en referencia al dispositivo de altura trasero.

"Necesitamos que la moto nos ayude un poco más saliendo de las curvas, un poco de apoyo en las dos ruedas para evitar derrapar muy tumbado y perdamos velocidad. Es como una bola de nieve que va creciendo, necesitamos un poco mejorar eso para evitar muchos problemas posteriores, un poco de tracción".

Tanto el sábado como este domingo, Acosta dijo que se le habían abierto las pastillas de freno, como un problema recurrente. "Supongo que más o menos le pasa a todo el mundo, pero por alguna razón me ha pasado este fin de semana, ayer en la salida y hoy en la curva 15, pero ha sido una o dos veces, ninguna locura".

Ser la primera KTM en la meta y la primera moto no Ducati no es algo que ya 'emocione' a Pedro.

"Significa poco porque acabamos quintos a siete segundos del primero. Me da igual ser el primero que el último si estoy tan lejos. Hay que mirar lo bueno, hemos sido consistentes, hemos sumado puntos y hemos ido bastante más rápido que las KTM el año pasado. Pero hay que optimizar cosas".

Acosta no tiene ningún interés en las estadística históricas, sin embargo este fin de semana perdió la oportunidad de ser el piloto más joven en hacer una pole y le quedan dos oportunidades (Assen y Sachsenring) para batir la marca de Márquez como ganador más joven de la historia.

"Me preocupa mucho más ver cómo podemos cerrar la distancia con el primero que esos temas. El problema es ver las cosas tan cerca y que en cada vuelta se te escapen un poquito y no llegas, no llegas. Intentaremos resolverlo en circuitos que vienen ahora y que son buenos para nosotros, como Assen y Sachsenring".

Este lunes Mugello alberga un test oficial de MotoGP en el que Acosta podrá seguir con su crecimiento personal y de la moto.

"Han traído muchísimas cosas nuevas para probar, pero ahora mismo no sé ni lo que voy a probar ni que esperarme", dijo antes de asegurar que "estoy igual de cabreado que siempre que no gano", zanjó 'el fenómeno' de Mazarrón.