Acosta asume la responsabilidad de probar las piezas en KTM

Con solo 20 años y en su primera temporada en MotoGP, Pedro Acosta viajó a Austria durante las vacaciones para hablar con los 'jefes' y poner las cosas claras y este viernes explicó que ha estado probando piezas para determinar el desarrollo de la RC16 en esta segunda mita de la temporada. El murciano trabaja en sintonía con los el equipo de test, en el que están Dani Pedrosa y Pol Espargaró.

Acosta no pudo pasar el corte de la Q2, como ha pasado en otros grandes premios últimamente, pero esta vez sí lo lograron Jack Miller y Brad Binder. Sin embargo, el español tenia una explicación, ya que tuvo que probar piezas y eso le llevó a perder mucho tiempo, además de sufrir una ligera caída por la mañana.

"Lo de la caída ha sido una gilipollez", dijo. "Pero la verdad es que no ha ido mal el día. Hemos estado probando un tubo de escape, hemos estado probando cosas en el motor que nos han hecho perder bastante tiempo, porque el setting de una moto y otra eran completamente diferentes. He tenido que hace un check en el FP1, y otro en la Práctica para ver qué hacíamos de cara a mañana y cuando hemos salido para el ataque al tiempo con la moto con la que supuestamente me había sentido mejor en la primera sesión, no estaba ni calibrada ni nada. Me faltaba potencia, me sobraba control de tracción y otras muchas cosas. Dentro de los errores que hemos cometido, no ha ido tan mal el día", fue el resumen del joven corredor debutante en la clase reina.

Acosta explicó el jueves que había estado en la fábrica y habían establecido un nuevo método de trabajo y se había implicado más personal en el proyecto, y eso unido a que está probando piezas ya probadas en el pasado, le otorga la dirección del desarrollo, todo eso con 20 años, una responsabilidad enorme incluso para un piloto de su talento.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Muchas veces estás obligado a crecer antes de lo que quieres, qué le vas a decir a la vida, las cosas vienen así y ya está. Yo cojo todo lo que puedo, intento ayudar en todo lo que puedo y la único pega que le veo es que necesito más tiempo que los demás, digamos. El escape lo rodé un día en Valencia (test noviembre) y no lo había vuelto a probar, las dos cosas del motor las probé en Malasia (test febrero) y no las he vuelto a probar. Me ha tomado todo el día y luego entender que necesitaba para ir rápido, que es, sobre todo, el mayor interrogante que tengo ahora. Porque cuando estaba en Moto2 si no era rápido sabía lo que necesitaba para serlo, y eso ahora me falta. Sobre todo con los cambios de neumáticos en cada gran premio o cosas que no he probado antes y se me escapa un poco de las manos. Pero una gran historia no comienza con situaciones fáciles".

Acosta, dispuesto a tomar la responsabilidad

Una responsabilidad, la de dirigir el proyecto, que Acosta asume convencido.

"A veces las situaciones son un poco complicadas de gestionar, y sobre todo no puedes arriesgar más de la cuenta porque no te puedes caer, ya que eso te obliga a empezar de nuevo. Pero es un poco lo que también dije en Austria (visita a la fábrica en julio), quiero hacer todos los errores que haga falta este año, para llegar al año que viene y no tener que aprender nada, digamos. Y probar todo lo que tenga que probar ahora para aprender a saber lo que funciona y lo que no. Las cosas muchas veces vienen así y yo cojo ese puesto, tampoco voy a decir que no".

Probar piezas de noviembre y febrero llevan a pensar que en KTM van un poco perdidos.

"El proceso de decidir qué se probaba en las carreras, viniendo del test team, antes era diferente. Ahora estamos probando lo que va bien en los ensayos, que es para lo que se usa un equipo de test, para decir esto v mal, esto va bien y ahora que lo prueben los chicos de las carreras. Ahora lo estamos haciendo así, tanto Dani Pedrosa como Pol Espargaró probaron este escape y llegaron a la conclusión de que iba mejor. Nosotros también desde la primera salida hemos llegado a la misma conclusión, pero tenía que probarlo con los dos motores, y eso es lo que lleva más tiempo. Sobre todo si los cambios van a ir mejor, también, cuando tengamos que usar neumáticos diferentes en otros grandes premios. Porque una goma blanda va de una manera en un circuito y en otro es otro neumático. Los pasos de hoy han sido importantes pese a perder tanto tiempo".

También se pudo ver unas piezas de goma en el depósito de la moto de Acosta, por temas de ergonomía. "Son una piezas que hemos probado par ir más cómodos, pero eso no afecta en nada, si los llevas o no los llevas, ni te enteras", explicó el murciano, que ya dijo el jueves que las mejoras espera verlas a partir de Austria, la próxima carrera.