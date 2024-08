Acosta asegura que la caída "no fue porque me faltara un trozo de alerón en la moto"

"Se ha hecho más daño el suelo que yo", soltó con su habitual desparpajo Pedro Acosta cuando atendió a los medios este viernes en el Red Bull Ring, al final de la primera jornada del Gran Premio de Austria, en la que no pudo alcanzar su objetivo de clasificarse directamente a la Q2 por 27 milésimas.

Con las tres de hoy, Acosta llega a las 15 caídas y se convierte, junto a Marc Márquez, en el líder de este apartado en la clase reina.

"Sorprendentemente para las tres caídas que he tenido estoy bastante bien, sobre todo tras la segunda", una caída a alta velocidad en la curva 9, en la que su moto salió disparada y acabó destrozada en la grava.

Pese a todos esos percances, el murciano se quedó a un suspiro de pasar directamente a la Q2.

"Con todo el tiempo que hemos perdido y todos los problemas que hemos sufrido en la parte trasera de la moto, no ha faltado mucho. Dentro de lo que cabe ha ido bien el día", concedió.

Desde fuera dio las impresión de que Acosta llegó a esta importante carrera de casa para KTM un poco acelerado o con cierta ansiedad.

"No. La primera caída fue porque me puse detrás de Pol Espargaró y se me enfrió el neumático. Luego (cuando se iba para el box) vi en la pantalla de la moto que faltaban tres minutos y algo para acabar la sesión, así que arranqué la moto y volví a la pista, con la intención de dar dos vueltas, hacer una salida desde la parrilla y volver al box. Esa era la idea. Di la vuelta, no pasó nada, iba tranquilo en la zona de la primera caída por si el neumático estaba frío, pero la goma estaba tan fría en el centro que no me lo esperaba", y ahí llegó la segunda caída, la que destrozó la moto y forzó una bandera roja. "Por lo menos la moto fue por delante. Yo, sorprendentemente, ni un arañazo, así que dentro de lo que cabe he tenido suerte.

Sin embargo, Acosta sufrió el primer accidente, se fue por el vial y parecía que volvía al box. Pero decidió entrar de nuevo a la pista, y lo hizo con la moto muy marcada y el carenado medio colgando. Lo que puede llevar a pensar que fue una decisión que le ponía en peligro. "Nada que ver, la caída no fue por que la moto tuviera el carenado un poco roto", dijo el de GasGas.

Cuando se le insistió por qué no había vuelto al box, amplió la explicación.

"No volví al box porque vi que faltaban tres minutos, y me daba tiempo para dar un par de vueltas".

Sin embargo, en la televisión se vio la moto rota.

"La moto no estaba tan rota, he visto fotos que parece que si, pero no me he caído porque me faltaba un trozo de alerón", zanjó el tema.

Con todo, con el reloj a 00 Acosta estaba décimo, pero una última vuelta de Brad Binder, su compañero de marca, le dejó fuera por 27 milésimas.

"Hemos estado mirando la diferencia con Binder al final del entrenamiento y han sido dos cosas tan tontas, de decirte que ha sido por los tres palos que me he dado y no rodar. Me han quitado mucho tiempo rondando y para analizar, no he podido progresar. Sabiendo lo que ha hecho Brad, que no es magia, son dos tonterías, en el tercer sector, podemos pasar", pronosticó.

Con las de este viernes, Acosta llega a las 15 caídas, tantas como Marc Márquez.

"Es lo que ya he dicho, prefiero comerme todo lo que haga falta y todo lo que haga mal, este año y empezar la próxima temporada no cometiendo errores por falta de experiencia. Que todas las 'cagadas' se queden en esta temporada", zanjó el fenómeno.