Acosta: "Se aprende más peleando atrás que cuando vas delante y todo es bonito"

El piloto de GasGas se fue al suelo con violencia en la parte final del Warm Up del domingo por la mañana, al caerse a alta velocidad y llegar dando vueltas sobre la grava hasta las barreras del circuito y estrellarse contra el 'airfence’. Un accidente que restó opciones a Pedro Acosta en la carrera de este domingo, no por motivos físicos, sino porque "reventé la moto y tuve que salir con la otra, que no había probado casi en todo el fin de semana", dijo.

"De la caída me duele un poco la boca y ya está. Por la mañana me costó entender cómo estaba la pista", explicó Acosta, que perdió la parte delantera de la moto cuando no estaba frenando y, por tanto, iba rápido.

"La caída ha influido en que con la moto con la que corrí no había hecho ninguna salida con el embrague en todo el fin de semana", por lo que en la salida perdió algunas posiciones y fue engullido por el pelotón.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"La carrera fue consecuencia de eso y de la mala salida que hice", resumió.

Acosta salía 10º en parrilla, pero en su primer paso por meta circulaba 18º tras recuperar una posición en el primer giro, por lo que perdió hasta nueve plazas en la lanzada. En el tercer giro iba 17 y así fue remontando hasta llegar a la vuelta 15, en la que retomó la décima plaza de salida y ahí se quedó ya hasta el final.

La caída de la mañana: MotoGP Alex Márquez lidera el warm up y Acosta se estrella a alta velocidad contra las barreras

El murciano no quiso esgrimir el fuerte golpe en la mano y la mandíbula como excusa.

"No tiene nada que ver, me duele la boca, pero no ha afectado. Al entrar en la gravilla me entraron piedras por debajo del casco y por eso me di en la mandíbula. El casco me ha protegido porque la caída era a alta velocidad", explicó.

"Ya he cometido suficientes errores este fin de semana. Esta mañana reventé una moto y una barrera", esgrimió al preguntarle si se aprende de etas situaciones.

Lo que está claro es que el murciano ha aprendido de una carrera que se le puso muy cuesta arriba.

"Se aprende mucho más en situaciones como las de hoy peleando detrás que cuando vas delante", dijo. "En Austin fue todo bonito y estuve luchando delante, donde la gente es muy limpia y hay cinco o seis pilotos, no como atrás donde hay mucha tente y se abren paso".

"La de hoy fue distinta, más completa, porque me puse el 19º y remonté", hasta la décima plaza en la que cruzó la meta en Jerez antes "una afición fantástica, correr en casa con toda esta gente en las gradas ha sido magnifico".

El de GasGas explicó que está teniendo problemas de vibraciones y que ha llegado a la conclusión de que es un problema de los neumáticos en el que debe trabajar con el suministrador único.

"He tenido este tipo de vibraciones desde que me subí a la moto. Es algo que tiene que analizar Michelin, porque no viene de las suspensiones ni de la moto", zanjó el Tiburón de Mazarrón.

cerró el Tiburón del Puerto de Mazarrón.