Acosta cree que a algunos pilotos solo les faltó "ceder el paso" en la salida

El piloto de GasGas salía décimo en parrilla, pero en los primeros metros de la sprint ya había cedido algunas posiciones en la que es, seguramente, una de las únicas debilidades del joven debutante español: el arte de las salidas.

"Hemos salvado los papeles en el último momento", resumió Pedro Acosta la jornada del sábado del Gran Premio de Francia.

"No creo que la salida haya sido tan mala, hemos arrancado bien, los dispositivos de altura los hemos desenganchado bien, que normalmente es donde más sufrimos, solo que cuando me he puesto por la izquierda para trazar al (primera) curva, había tanto tráfico que solo faltaba alguien ahí dando el paso a los de fuera", explicó.

La primera curva es un una zona muy rápida hacia la derecha, por lo que la trazada natural es ir por la izquierda para buscar luego el vértice a la derecha.

"Creo que la gente que iba delante de mi ha sido demasiado conservadora con los pilotos que iban por fuera al llegar a la curva 2, por que a mi me han pasado Jack Miller, Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, todos por fuera. La verdad es que me he quedado en una situación que no podía ir ni para adelante ni para atrás, estaba embotellado (entre pilotos) y me he quedado ahí enganchado", explicó.

Una vez superadas las primeras curvas y estirada un poco la carrera, Acosta pudo empezar a respirar.

"En la carrera, una vez me he podido quitar de en medio a pilotos como Di Giannantonio y a la gente que estaba rodando más lento, estábamos haciendo los mismos tiempos que Maverick Viñales, también con Aleix Espargaró hemos estado muy cerca antes de la salvada (tuvo un susto que casi se va al suelo), casi lo teníamos, así que en general la carrera ha ido mejor de lo que indica el resultado", fue la valoración de 'el fenómeno'.

Le preguntaron al piloto de GasGas si había visto lo sucedido por delante, con la remontada de Marc Márquez y la victoria de Jorge Martín, la 12ª en 24 carreras sprint.

"Muchas, son muchas. Ya era un piloto explosivo en la época de Moto3, una temporada hizo no se cuántas poles y solo ganó una carrera (2017, nueve poles y una victoria). Es algo que él lleva dentro, igual que hoy en la Q2, ha dado dos vueltas y ha sacado un 1.29, la expresividad la tiene muy desarrollada. Con los de delante los ritmos han sido bastante similares, un poco más de vibraciones de lo normal, pero bien".

"Hemos sido demasiado… no sé cómo decirte. Tenía delante a Marco Bezzecchi y a Di Giannantonio y solo ha faltado decirles a los demás que les cedían el paso. Siendo gente que se la juegan tanto en las carreras creo que podrían haber sido un poco más agresivos para tirar para adelante", dijo sobre la maniobra que permitió a Marc Márquez ganar tantas posiciones en las dos primeras curvas, lo que impidió al murciano tener una mejor posición.

A todo ello se unió que en una curva en la que no se frena el dispositivo de altura no se desactiva solo, hay que apretar la palanca.

"En de delante lo desconectamos antes de hacer la curva, es verdad que no es lo más cómodo del mundo y menos con la moto tumbada, pero como es lo mismo para todos estamos igual de jodidos. Ni entramos, ni giramos, todos vamos por fuera y nos colocamos donde podemos", explicó.

"Se nos complicó todo en la salida, pero luego los ritmos han sido buenos, ha sido una carrera para estar luchando por el podio. El arranque ha sido malo pero la carrera buena", fue el resumen del tiburón de Mazarrón.