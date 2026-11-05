MotoGP GP de Qatar

Acosta cierra un acuerdo con Monster como patrocinador personal

Pedro Acosta, que la próxima temporada correrá con el equipo Ducati, ha cerrado un acuerdo para convertirse en la imagen del fabricante norteamericano de bebidas energéticas.

Germán Garcia Casanova

Editado: 5 nov 2026, 13:31

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Pedro Acosta

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Un post en las redes sociales con un vídeo mostrando imágenes de alta mar y un nuevo logo jugando con el perfil de un tiburón y la palabra 'Acosta' ha confirmado este jueves, en la previa del arranque del Gran Premio de Qatar, que el piloto murciano tendrá como patrocinador personal la próxima temporada al poderoso fabricante de bebidas energéticas, la compañía Monster, que hasta final de 2027 patrocina, también, al equipo Ducati.

Pedro Acosta, que desde 2019 ha competido con los colores de KTM y el patrocinio de Red Bull en diferentes competiciones, pondrá fin esta temporada a seis años en el Mundial con KTM, los tres últimos en la máxima categoría, para dar el salto, en 2027, al equipo oficial de fábrica de Ducati.

El joven corredor murciano fue subcampeón de la Red Bull Rookies Cup en 2019, ganando el título en 2020, el año de la pandemia. En 2021, dio el salto al Mundial de Moto3 con el equipo Ajo KTM Red Bull, ganando el campeonato y pasando a Moto2 en 2022 con la misma estructura, con la que volvió a ganar el título en 2023 con siete victorias y 14 podios.

En 2024 debutó en MotoGP con el equipo satélite Tech3 KTM Red Bull, pasando al equipo de fábrica el pasado año.

Durante todo este tiempo, ocho años, Red Bull nunca ha sido patrocinador personal de Acosta, ni le ha pagado por llevar su logo en la gorra, el casco o el mono, estando todo este tiempo sujeto a un acuerdo con KTM para lucir los patrocinadores del fabricante de Mattighofen.

Ahora, liberado para la próxima temporada del acuerdo con KTM, Acosta ha podido firmar un contrato de patrocinio personal con uno de los principales competidores de Red Bull, la norteamericana Monster, que desde hace algunos años patrocina al equipo Ducati, con el que tiene contrato hasta final de 2027, momento en el que tanto el equipo italiano como el piloto deberán mover ficha.

Acosta coincidirá en Ducati, con quien ha firmado dos años, con Marc Márquez, el campeón español que tuvo que dejar el patrocinio personal que tenía con Red Bull, cuando era corredor de Honda, para poder fichar por Ducati, con quien tiene todavía contrato hasta final de 2028. Algunos rumores apuntan a que el fabricante de bebidas energéticas austríaco podria llegar al equipo de Bolonia dentro de dos años, una información no confirmada por nadie.

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