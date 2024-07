Acosta: "En 30 vueltas me he sentido mejor que en todo el fin de semana de Assen"

Pedro Acosta deslumbró en las primeras carreras de la temporada, con podios en Portugal y Estados Unidos, y carreras vibrantes, antes de sufrir un ligero parón, lo que en la NBA llaman el muro del rookie. Sin embargo, el corredor de GasGas Tech3 volvió este viernes a clasificarse directamente para la Q2 con el octavo mejor crono de la primera jornada del Gran Premio de Alemania de MotoGP.

Al final del día, Acosta estaba satisfecho y, sobre todo, estaba encantado de haber vuelto a la dinámica de los fines de semana positivo, avanzando con rapidez, lejos de lo sucedido en los Países Bajos, que se le atragantaron al fenómeno, quien, sin embargo, sufrió un par de caída, una por sesión, sin mayores consecuencias.

"Estoy bien, lo típico de 'por mis huevos entro' (en la curva) pero no he entrado", explicó el murciano. "Me ha quitado un poco de tiempo, la segunda caída ha sido con una moto un poco diferente, un poco más larga para ver si suplíamos unos problemas, pero ha ido a peor la cosa, porque la primera moto había mejorado bastante (respecto a las últimas carreras), entonces no ha sido el mejor cambio y un poco por eso ha venido la segunda caída. Pero ha ido bien el día en general".

Acosta aseguró que tras atascarse el pasado fin de semana, hoy ha vuelvo a progresar.

"En 30 vueltas aquí me he sentido mejor que en todo un fin de semana en Assen", resumió sin titubear. "Ha ido bastante bien, nos ha faltado quizá la vuelta rápida, pero es la tendencia que nos está faltando un poco, sobre todo cuando venimos a circuitos en los que no le sacamos provecho al neumático blando delantero, lo que sí pueden hacer otras marcas. Aunque somos los únicos que sí podemos usar la dura", que con la temperatura de este viernes, ha sido un compuesto difícil de usar.

"Sobre todo a nivel de ritmo ha ido muy bien, ha sido de los primeros circuitos este año que he ido constante en algunos sectores. La lástima, insisto, es que nos haya faltado un poco la vuelta rápida", lo que le ha condenado a la octava posición, pero clasificado directamente para la Q2.

Acosta tenía clara la valoración por la que Sachsenring se le está dando mucho mejor que el trazado de Assen la pasada semana.

"Sobre todo por el circuito y el tipo de curvas, KTM ha trabajado muy duro para evitar las vibraciones que sufríamos a principio de temporada. Y parece que lo hemos logrado bastante, porque en el primer sector, por mi lógica de lo que habíamos sufrido hasta ahora pensaba que íbamos a tener mucha, no la hemos sufrido. Hemos tenido otros problemas, pero la vibración, que era lo que más nos mataba porque la moto se volvía loca y no sabía que control poner, ahora no nos pasa. Hemos mejorado un paso bastante grande. También este circuito se adapta mejor a mi, he ido siempre más rápido que en Assen, así que todo ayuda un poco".

Una de las noticias del día fue el anuncio de KTM de la desvinculación del director de ingeniería Fabiano Sterlacchini, que tras tres temporadas ha dejado la fábrica austríaca desde este mismo fin de semana.

"Si lo han decidido es por algo. Creo que ha hecho muchas cosas buenas por la marca que no hay que olvidarlas. KTM ha cogido un rumbo que no tiene mala pinta si hay que ser sincero. Me guste o no me guste, para bien o para mal, esto va a ser así y no lo vamos a cambiar, así que venga lo que venga lo recibiremos con los brazos abiertos", dijo el chico del Puerto de Mazarrón.