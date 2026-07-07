Tras el accidente en Assen, Bezzecchi dice que "necesitamos volver a vernos con el equipo"

El piloto italiano de Aprilia arrancó la temporada 2026 de MotoGP igual que acabó la anterior: como un huracán, ganando las tres primeras carreras, terminando segundo las dos siguientes y, tras el cuarto puesto de Barcelona, volvió a ganar por cuarta vez en siete carreras, en el GP de Italia, donde sumó 31 puntos de los 37 posibles, lanzándose en el primer puesto de la general del Mundial de MotoGP hasta los 173 puntos.

Pese a ese dominio absoluto, Marco Bezzecchi tenía una asignatura por mejorar, sus prestaciones el sábado, lo que le llevaba a liderar el campeonato, pese a su gran dominio, por solo 17 puntos sobre su compañero Jorge Martín. La impresión era que, sin hacer demasiado, el español estaba muy cerca. Sin embargo, la buena noticia era que el defensor del título y principal rival en la mente de Bezzecchi, Marc Márquez, estaba a 102 puntos.

Pero lo que parecía un muro infranqueable se derrumbó de forma inesperada en las tres siguientes carreras.

En Hungría, Bezzecchi solo sumó siete puntos el sábado y fue arrollado en la salida de la carrera del domingo por Martín. Primer cero del curso.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En República Checa la cosa aún se puso peor, se cayó en la sprint el sábado y el domingo no pudo correr, sancionado, tras un incidente con un comisario de pista. Segundo cero de la temporada.

En Países Bajos, Bezzecchi llegó con la intención de redimirse y afrontar con calma y tranquilidad el fin de semana, pero el factor distancia con Márquez se había evaporado, pasando de los 102 de Italia a solo 60 en dos fines de semana.

Quizá la presión pudo con el italiano, que saldó la sprint del sábado con un cuarto puesto, mientras que el domingo, en la segunda vuelta cuando circulaba de nuevo cuarto, sufrió una caída a 190Km/h que heló la sangre de los aficionados.

Afortunadamente, Bezzecchi salió muy bien parado, sin fracturas ni grandes lesiones más allá de los golpes y el susto. Sumando el tercer cero consecutivo de la temporada.

El resultado es que en Assen Bezzecchi perdió el liderato del Mundial, que ahora es de Martín, y que Márquez está ya solo a 33 puntos, además de confirmarse que otros pilotos, como Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio e incluso Raúl Fernández, están en la batalla por el campeonato.

"Necesitamos volver a vernos"

Tras tomarse unos días de descanso y recuperación, tal y como le pidieron desde Aprilia, Bezzecchi estás listo para volver a reencontrarse con su equipo.

"Estoy contento y con muchas ganas de volver a subirme a la moto", asegura el italiano en la previa del GP de Alemania, que este fin de semana se celebra en Sachsenring, al que llega con el 'apto médico', por lo que no tendrá que pasar el jueves reconocimiento en el centro médico del circuito.

"Obviamente, espero mejorar un poco más mi condición física en los próximos días, pero mi recuperación va bien hasta ahora", informa el corredor sobre su estado físico.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras la durísima caída en Assen, Bezzecchi fue trasladado a un hospital y, de ahí, por la noche pudo viajar a Italia, sin poder ver a los miembros de su equipo.

"Tengo muchas ganas de reencontrarme con mi equipo porque, después de Assen, necesitamos vernos de nuevo y seguir mirando hacia adelante juntos", trata de motivarse el de Rimini, que intentará volver a la 'normalidad' en un circuito donde el rey es Marc Márquez, no en vano el español ha ganado nueve veces.

Tras el fin de semana de Alemania, el mundial parará tres semanas hasta el 9 de agosto, un periodo de descanso al que siempre es importante llegar con un buen resultado.