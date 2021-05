Tercer abandono para Alex Márquez tras tocarse con Lecuona: "Un desastre"

El piloto del equipo LCR Honda sumó en el GP de España su tercer abandono por caída en cuatro carreras este año, durando solo ocho curvas. El menor de los hermanos Márquez salía 20º en parrilla y recuperó dos posiciones en los primeros compases, pero un toque con Iker Lecuona antes de finalizar la primera vuelta le obligó a retirarse de nuevo. Aunque disculpó al corredor del Tech 3, no ocultó su inmensa decepción.

"Un desastre", resumió Alex Márquez. "Ni siquiera una vuelta, así que sí, una carrera desastrosa. He hecho una buena salida y he recuperado algunas posiciones en las primeras curvas, pero luego he pasado a Lecuona en la 6 y, de repente, cuando he girado y ya estaba en la curva, he notado el impacto por el interior y era él. Es algo que puede ocurrir en las carreras y que no podemos controlar. Estoy triste y enfadado porque, sinceramente, fue una caída fuerte, a mucha velocidad. Pero es así".

Márquez se hizo daño en el hombro en la caída y tuvo que visitar la Clínica Mobile del Circuito de Jerez para ver si había alguna lesión.

"He pasado por el centro médico y todo estaba bien, solo algunas magulladuras en el hombro y en el brazo, pero todo está bien".

Este abandono se une a su difícil inicio de temporada. Tras sufrir cinco caídas durante los test de pretemporada, Márquez se presentó en el GP de Qatar con una lesión en el pie derecho y acabó en el suelo. La semana siguiente también abandonó en Doha. El ilerdense encabeza el ranking de caídas en 2021 con cinco –empatado con Aleix Espargaró–, incluido un violento highside en Portugal.

Todos estos incidentes le han dejado 18º en el campeonato, pero ni siquiera eso ha hecho mella en el ánimo del catalán, que se empeña en ver lo positivo: "Sinceramente, no es nada fácil, pero hay que analizar la situación y estar concentrados. Creo que siempre es mejor trabajar con elementos positivos. Así que por esa razón, siempre soy positivo y trato de ver lo positivo en las cosas negativas".

"Tenemos que estar concentrados, seguir trabajando en casa y [...] llegar a Le Mans motivados al 100%, para luchar desde el principio y esperar que allí la situación cambie un poco y que a partir del primer libre nos encontremos un poco mejor. Así que eso es, tenemos que estar concentrados y ser un verdadero equipo, todos juntos para ver las cosas positivas".

El test post carrera, "importante" para Márquez

El #73 pudo recuperar parte de esa confianza incluso antes del GP de Francia, gracias a la jornada de pruebas celebrada el lunes en Jerez. El campeón de Moto2 en 2019 hizo progresos con la Honda probando distintas piezas, incluido un nuevo paquete aerodinámico que podría ser introducido más adelante en la temporada.

"Ha sido un test importante para nosotros, para probar muchas cosas y ver un poco mejor la dirección correcta", dijo a la web oficial de MotoGP. "Hemos encontrado una dirección y una moto mejor, eso es lo más importante. Por supuesto, no hemos podido dar muchas vueltas con los neumáticos nuevos, hemos probado muchas cosas para Honda".

"Aparte de eso, creo que hemos dado una buena información a la fábrica y creo que saben mejor donde trabajar. Para nosotros era un test importante para llegar a Le Mans con una mejor configuración base. Me hubiera gustado pasar un poco más de tiempo en la pista, sinceramente, para trabajar en mi pilotaje".

"Probamos algunas cosas importantes para la fábrica. No puedo decir específicamente qué, pero lo que se vio en las imágenes fue un carenado, un nuevo paquete aerodinámico porque todavía tenemos el comodín para usar este año. Estamos trabajando en eso y en muchas cosas. Todavía queda mucho por hacer, por mejorar. Fue un fin de semana difícil para nosotros y encontramos una buena dirección".

"Tenemos muchas opciones en la fábrica, así que estoy usando la que más creo. A fin de cuentas, seguimos trabajando en la misma dirección, tratando de dar a la fábrica nuestra información. Todos trabajamos juntos. No era un buen día para sacar conclusiones porque el nivel de agarre es siempre muy alto el lunes [después de la carrera], todo el mundo es muy rápido, así que como he dicho, hemos mejorado un poco la moto, estamos contentos y trabajando bien para el futuro. Pero aún queda mucho por hacer".

Con información de Chloé Millois

Fotos: la nueva aerodinámica que probó Honda y más del test de MotoGP en Jerez

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 21 Foto de: MotoGP Pol Espargaro, Repsol Honda Team 2 / 21 Foto de: MotoGP Pol Espargaro, Repsol Honda Team 3 / 21 Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Maverick Viñaales, Yamaha Factory Racing 9 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Johann Zarco, Pramac Racing 10 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Jack Miller, Ducati Team 12 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 14 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 15 / 21 Foto de: Circuito de Jerez Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 16 / 21 Foto de: MotoGP Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 21 Foto de: MotoGP Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 18 / 21 Foto de: MotoGP Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 21 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 21 Foto de: MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 21 Foto de: MotoGP