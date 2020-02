Mir: “Renovar con Suzuki es la prioridad, pero hay otras opciones”

Tras los movimientos de Yamaha renovando a Maverick Viñales y fichando a Fabio Quartararo, los pilotos de Suzuki, Álex Rins y Joan Mir, se han convertido en dos de las piezas más interesantes del mercado. El barcelonés podría ser el siguiente en renovar, mientras que el de Palma también ha hablado para seguir en su actual plaza.

Aunque al balear le ha salido alguna novia, la prioridad es renovar. Mir deja la bola en el tejado de los de Hamamatsu, aunque confirma que no es la única propuesta con la que cuenta y estudiará todas las opciones.

"Estamos hablando, todavía no hay nada claro", dijo Mir durante la presentación del equipo. "Mi prioridad y la de Suzuki es que esté con ellos. No hay nada firmado todavía. También hay otras opciones, barajaremos todo lo que tenemos y encontraremos la mejor solución".

"La prioridad es estar aquí. Ahora mismo depende de ellos. A ver si llegamos a un acuerdo rápido y podemos firmar. Si en el segundo año me tengo que preocupar del dinero... Es más llegar a un acuerdo para seguir adelante", explica.

Mir afronta su segunda temporada en MotoGP tras una notable año de debutante que se vio marcado por el accidente que sufrió en agosto en Brno. El antiguo campeón de Moto3 ha podido recuperarse por completo este invierno y prepararse a fondo.

"He hecho todo lo que he podido y más. He estado trabajando en una cosa muy importante para esta moto, que es fisicamente. El primer año para los rookies es difícil. En MotoGP tienes que estar hecho un toro. Me va bien que el test sea aquí para ver cómo estoy del tema de los pulmones y cómo he trabajado. Ahora estoy al 100%, fue más el tema que se unió estar un tiempo parado ingresado, que no te ayuda a tu preparación físicamente. Suzuki no ha parado, ha trabajado mucho en la fábrica. El objetivo es estar en el top 5, cuando estás ahí en todas las carreras, en alguna puedes ganar", remacha.

