Joan Mir tiene un problema los sábados en la clasificación y no fue diferente esta vez en el Gran Premio de Catalunya, en el que tendrá que salir décimo, desde la cuarta fila de la parrilla.

“Las sensaciones vuelven a ser buenas, la moto va bien pero no he podido hacer más en la Q2, una lástima. Siempre estoy decepcionado los sábados tras la qualy”, se lamentó.

“Creo que mañana podemos hacer una buena carrera si me coloco bien en las primeras vueltas”, añadió.

El de Suzuki cree que aún tiene una oportunidad en el warm up para mejorar aún más.

“En cuanto al agarre no tengo las mejores sensaciones, no es el mejor en esta pista y eso no me está ayudando con el paquete que tenemos. Hay margen de mejora y seguro que el equipo hará un buen trabajo en este aspecto de aquí a mañana”.

Además de hacer la pole, el ritmo de Fabio Quartararo parece demoledor de cara a la carrera.

“Será muy difícil luchar por la victoria. MotoGP ha cambiado mucho en los últimos años. De esta manera puedo llegar al podio, pero se me hace muy difícil llegar a la victoria. Tenemos que salir más adelante si queremos ganar carreras. Los domingos somos normalmente los más fuertes, o de los más fuertes, pero nos falta la vuelta rápida el sábado. Los sábados no me gustan nada, siempre estoy así”, insistió.

Con estas argumentaciones se diría que ve imposible parar a Quartararo, líder del Mundial.

“Creo que sí se le puede parar, unos cuantos pilotos le podemos parar. No creo que tenga la carrera ganada ni mucho menos, pero sinceramente sale delante y tiene buen ritmo, y es muy complicado. Si tienes ritmo y sales atrás puedes llegar, el año pasado estuvimos cerca de lograrlo (acabó segundo). Será difícil llegar a la cabeza, pero yo voy a darlo todo. No creo que (Quartararo) tenga la carrera ganada ni mucho menos”.

Mir se quejó el viernes de problemas con la parte delantera de la moto.

“Estoy contento porque he podido mejorar bastante de ayer a hoy y los problemas que teníamos con el tren delantero los hemos resuelto, tengo un gran equipo y eso se agradece porque siempre mejoramos día a día, así que mañana espero mejorar también un poco más y veremos qué ritmo tenemos en carrera”, zanjó el balear.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

