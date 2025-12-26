22 citas de MotoGP son "demasiadas para el cuerpo", opina Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio cree que el actual calendario de MotoGP está exigiendo demasiado a los pilotos, destacando el desgaste físico del extra de carreras de los últimos años. La temporada 2025 contó con un récord de 22 grandes premios, impulsado por la incorporación de una nueva pista, en Hungría, y el regreso de la competición en la República Checa y Argentina.

Desde 2023, las carreras sprints son habituales en todos los fines de semana, por lo que los pilotos disputaron un total de 44 pruebas a lo largo del curso, un aumento significativo para un campeonato que anteriormente tenía menos de 20 citas al año.

La temprana coronación de Marc Márquez en Japón, seguida de su lesión en Indonesia, restó impulso al campeonato, que terminó con un final relativamente discreto. Reflexionando sobre 2025, Di Giannantonio cree que el calendario de MotoGP se ha vuelto demasiado exigente para los corredores, dejándoles poco tiempo para centrarse en el entrenamiento y mantener su nivel de forma física.

"Son demasiadas [carreras]. Demasiados días de viaje, demasiado para el cuerpo. 44 carreras, son demasiadas", dijo el piloto del VR46 en Valencia. "Hay cero entrenamiento. Entrenas mucho en un mes, digamos, en enero, y luego sólo intentas mantener la forma lo mejor que puedes durante toda la temporada. Es completamente normal que tu forma física baje un poco. Pero es para lo que nos pagan, así que tenemos que conseguirlo".

El piloto del LCR Johann Zarco se hizo eco del sentimiento de Di Giannantonio, añadiendo cómo los pilotos también tienen que mantenerse en buen estado para el test de postemporada de Valencia, que se celebra inmediatamente después de la última carrera de la campaña.

"Podemos sentir que hay un peso de las 22 carreras. El cuerpo está sufriendo un poco", comentó. "Necesitaremos un poco más de descanso [en invierno] para volver con mejor energía. Así que quizá lleguemos al fin de semana con el 70% o el 80% de la energía, no con el 100%".

"Pero sabemos que cuando hagamos el último esfuerzo [en Valencia], entonces aún tienes que estar concentrado en el martes, porque tienes que hacer el test de una buena manera. Si no tienes suficiente energía el martes, se convierte en algo peligroso, porque siempre necesitas sentirte bien y estar bien con la cabeza para subirte a la moto".

El ex compañero de equipo de Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, admitió que el calendario de 22 grandes premios en MotoGP es exigente, pero considera que los resultados también juegan un papel clave en la percepción que los pilotos tienen del organigrama. El italiano disfrutó de un gran final de campaña en 2025, ganando las dos últimas pruebas dominicales en Portimao y Valencia al manillar de la mejorada Aprilia RS-GP.

"Depende mucho del estado de ánimo, porque si vas bien, disfrutas y sientes que las carreras van súper rápidas", detalló. "En mi caso, por ejemplo, después de Jerez, tengo que decir que el tiempo volaba. Es difícil tener 22 carreras con la moto, 44 con las sprints. Así que físicamente es duro, mentalmente también. Pero si eres capaz de construir una buena relación con tu equipo y te sientes bien en las carreras, entonces estamos haciendo lo que nos gusta, así que está bien".

Gran parte de la expansión de MotoGP se ha centrado en los nuevos mercados de Asia, con Dorna siguiendo la misma estrategia que la Fórmula 1 para hacer crecer el campeonato. Pecco Bagnaia dijo que acogía con satisfacción el impulso del Mundial de Motociclismo para explorar nuevas pistas fuera de Europa, pero admitió que le hubiera gustado que la temporada 2025 terminara antes.

"Estamos preparados para todo y creo que es justo tener un calendario así", dijo. "Estamos disfrutando pilotando y, sinceramente, hacer más carreras fuera de Europa es bonito y nos lo pasamos bien allí. En mi situación, sinceramente, es más duro, pero es lo que hay, y es genial que sea así. El año pasado necesitaba una carrera más, esta temporada quizá cinco menos. Pero es lo que hay".

La estrella de KTM Pedro Acosta tampoco tuvo grandes problemas con el calendario ampliado de 2025, pero reconoció que las lesiones tienen ahora mayores consecuencias para los pilotos. "Creo que es un buen número", incidió. "Pasamos mucho tiempo con el equipo. Y es bueno [tener más carreras], incluso en los malos momentos, para mantener un flujo".

"Es cierto que es bastante duro para los pilotos que se lesionan. Normalmente, en el pasado, se perdían una o dos carreras, y ahora se pueden perder cuatro seguidas. Como ha dicho Marco, depende del estado de ánimo en el que te encuentres. Lo único negativo es si te lesionas", cerró.

