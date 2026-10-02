2026 MotoGP GP de Japón
MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Japón 2026 en Motegi
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la Práctica del Gran Premio de Japón de MotoGP 2026 en Motegi, con comentarios, tiempos y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Últimos 10 minutos! A ver cómo salen los time attack de Moto2.
15 minutos para el final de la Práctica de Moto2. Manda Guevara aún con su 1:47.568, delante de Salac, Alonso y Manu González, que ha mejorado en los últimos minutos.
Otra caída, ahora de Tony Arbolino en la curva 9. Piloto OK.
Nueva caída en Moto2, ahora de Celestino Vietti en la curva 3. Piloto OK. Mientras tanto, sigue liderando Guevara sobre Salac, Arbolino, Sasaki y Alonso López.
Primer mejor tiempo para Izan Guevara, de 1:47.568 para el segundo clasificado de la general
La Práctica de Moto2 empieza con una caída, de Deniz Öncü en la curva 2, aparentemente sin consecuencias físicas.
¡50 minutos para que empiece la Práctica de MotoGP! Mientras tanto, se está disputando la de Moto2, que acaba de empezar.
Recordad que Máximo Quiles puede ser el primer campeón del mundo del año, teniendo su primera oportunidad este fin de semana en Motegi. Aquí tenéis qué necesita el español.
Qué necesita Máximo Quiles para ser campeón de Moto3 2026 en Japón
Máximo Quiles puede ser ya en Motegi, en el GP de Japón que abre la gira asiática, campeón del mundo de Moto3 en 2026. Repasamos qué números necesita.
La categoría que ya se ha completado este viernes ha sido la de Moto3. Marco Morelli ha sido el más rápido en un día con muchas caídas.
Moto3 en Motegi - Morelli lidera un viernes con muchas caídas - Resultados y resumen
Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de Japón 2026, con Quiles pudiendo ser campeón en Motegi: horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.
Hay que decir que ya hemos tenido la primera baja del fin de semana en Motegi. Takaaki Nakagami, wildcard de Honda, no podrá seguir corriendo el Gran Premio de Japón a causa de una caída en la FP1, en la que se ha fracturado la clavícula izquierda.
Aquí tenéis todos los detalles de lo que le ha pasado al nipón en su cita de casa.
Nakagami no seguirá corriendo en Motegi tras romperse la clavícula en los Libres 1
Honda se queda con cuatro pilotos en Motegi, tras la retirada forzosa de Takaaki Nakagami, participante como wildcard, a raíz de una caída durante la FP1 del GP de Japón.
De hecho, el vigente campeón del mundo ya se ha puesto manos a la obra, y esta madrugada ha liderado los primeros entrenamientos, los Libres 1, por delante del propio Martín y de Marco Bezzecchi, que se mantiene como el tercero en discordia por el momento, también en Japón.
Así ha sido la sesión.
Márquez manda en Motegi para empezar
Marc Márquez fue el piloto más rápido del estreno en Motegi, el escenario en el que el año pasado se proclamó campeón, en una sesión marcada por una pista muy delicada que terminó de la peor manera para Takaaki Nakagami.
El reasfaltado circuito de Motegi acoge desde hoy los primeros entrenamientos libres de una cita que mantiene al rojo vivo la pelea por el título de la categoría reina, con Jorge Martín líder por 12 puntos sobre un Marc Márquez que buscará el doblete en una de sus pistas predilectas.
¡MUY BUENOS DÍAS! Y bienvenidos al circuito de Motegi, donde este viernes está comenzando el Gran Premio de Japón, 16ª cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP.
Por: Rubén Carballo Rosa