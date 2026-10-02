Hay que decir que ya hemos tenido la primera baja del fin de semana en Motegi. Takaaki Nakagami, wildcard de Honda, no podrá seguir corriendo el Gran Premio de Japón a causa de una caída en la FP1, en la que se ha fracturado la clavícula izquierda.

Aquí tenéis todos los detalles de lo que le ha pasado al nipón en su cita de casa.