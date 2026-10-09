2026 MotoGP GP de Indonesia
MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Indonesia 2026 en Mandalika
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la Práctica del GP de Indonesia de MotoGP 2026 desde Mandalika, con tiempos en directo, comentarios...
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Acosta está satisfecho con su ritmo en Indonesia, pero tiene claro que las Aprilia están en otro mundo...
Acosta: "Va a ser un fin de semana de acercarse a Aprilia, más que de intentar ir más rápido"
Pedro Acosta se mostró satisfecho con su ritmo en Mandalika, pero dejó claro que las Aprilia están en otro planeta tras la jornada del viernes.
Recordad que este fin de semana también tenemos F1 en Singapur, ahora están siendo los entrenamientos libres.
F1 en DIRECTO: FP1 y qualy sprint de Singapur (con Live Timing)
Sigue en este enlace en vivo y en directo el viernes de F1 en Singapur, con FP1 y clasificación sprint en el Marina Bay. Tiempos, resultados, comentarios, imágenes y más.
¡La crónica!
Raúl Fernández lidera con récord el dominio de las Aprilia en Indonesia
El piloto de Trackhouse logró batir el récord absoluto del Circuito de Mandalika en la Práctica del Gran Premio de Indonesia, por delante de las dos Aprilia oficiales de Marco Bezzecchi y Jorge Martín; Pedro Acosta y Marc Márquez, a continuación.
Pues las Aprilia VUELAN en Mandalika. Récord de Raúl Fernández, 1:28.725, sacándole dos décimas a Bezzecchi y casi medio segundo a Martín.
Pasan a la Q2 Acosta, Márquez a 7 décimas, Di Giannantonio, Quartararo, Alex Márquez, Morbidelli y Bagnaia.
Ogura o Aldeguer, a la Q1.
Y Ogura finalmente tiene que cortar en su tercer intento seguido, tendrá que pasar por la Q1 por las banderas amarillas.
¡Termina la Práctica!
¡Morbidelli se pone noveno, Bagnaia en el corte!
1:29.7 de Bagnaia, se pone noveno y echa a Miller.
Ogura ha tenido que abortar dos vueltas cuando venía para mejorar en ambas ocasiones...
¡Otra caída de Bastianini! Piloto OK.
¡Otra caída! Rins en la curva 17. Piloto OK.
Últimos 2 minutos en Mandalika.
Esto es una bandera amarilla que va a arruinar varias vueltas...
¡Caída de Alex Márquez cuando venía mejorando! En la curva 16, se le cerró de delante haciendo el viraje. Piloto OK.
Mejora Jorge Martín, 1:29.106, tercero a 481 milésimas de Raúl.
¡Mejora Alex Márquez 1:29.572, sexto, echa del corte a Ogura.
¡Caída de Moreira! Accidente muy rápido, el segundo del día para él. Piloto OK.
De momento, están Bagnaia P15 y Alex Márquez P17.
Top 10 provisional: Raúl Fernández, Bezzecchi, Márquez, Di Giannantonio, Quartararo, Martín, Acosta, Rins, Morbidelli y Ogura.
1:29.558 de Quartararo, sube a la quinta plaza
¡6 minutos para el final!
Mejora Bezzecchi también, 1:29.198... Pero a casi medio segundo de Raúl Fernández. Márquez tercero, a SIETE DÉCIMAS.
¡¡¡TIEMPAZO DE RAÚL FERNÁNDEZ!!! 1:28.725, baja medio segundo lo que había hecho y BATE EL RÉCORD DE LA PISTA.
¡Problemas para Aldeguer! Le marcan caída pero parece que se le ha parado la moto. Está P13 y quedan 9 minutos, parece que no va a entrar en Q2.
Y Márquez se queda segundo, a 174 milésimas
¡Mejor tiempo de Raúl Fernández de nuevo, 1:29.252!
Sufre Bagnaia, 14º
1:29.637 de Martín, se pone cuarto
¡Caída de Bastianini! Piloto OK, va corriendo el italiano para buscar la segunda moto. Misma caída que Quartararo y Ogura.
1:29.826 de Acosta, sube a la cuarta posición.
Siguen mejorando las Yamaha, Rins quinto y Quartararo octavo
Aquí está lo que ha pasado entre Aldeguer y Morbidelli. El murciano, bajo investigación.
Últimos 15 minutos. Varios pilotos vienen mejorando.
Últimos 20 minutos, y ya van saliendo a pista varios pilotos con goma blanda trasera nueva, momento del primer time attack.
Esta es la pieza que ha perdido Martín.
Morbidelli quejándose a Aldeguer, aparentemente porque le ha molestado. El incidente está bajo investigación.
Top 10 provisional a 25' del final: Raúl Fernández (1:29.341), Di Giannantonio, Bezzecchi, Morbidelli, Ogura, Martín, Márquez, Aldeguer, Quartararo y Acosta. Varios pilotos, todos los de Aprilia, con goma blanda trasera nueva.
Comienzan a volver algunos pilotos a boxes.
¡Mejor tiempo de Raúl Fernández! 1:29.341, supera a Di Giannantonio por 147 milésimas.
Por: Rubén Carballo Rosa