Pues las Aprilia VUELAN en Mandalika. Récord de Raúl Fernández, 1:28.725, sacándole dos décimas a Bezzecchi y casi medio segundo a Martín.

Pasan a la Q2 Acosta, Márquez a 7 décimas, Di Giannantonio, Quartararo, Alex Márquez, Morbidelli y Bagnaia.

Ogura o Aldeguer, a la Q1.