Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

GP de San Marino

2026 MotoGP GP de San Marino

San Marino
11 sept 2026 - 13 sept 2026
Misano World Circuit Marco Simoncelli, IT

MotoGP en DIRECTO: la clasificación y la carrera sprint de Misano (GP San Marino)

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Empieza mandando Dani Muñoz, 1:34.772, delante de Mario Aji, Aron Canet y Alex Escrig.

¡En marcha la Q1!

¡Vamos con la clasificación de Moto2!

¡La crónica! 

Moto3

Moto3 en Misano - Un gran David Almansa firma una pole incontestable - Resultados y resumen

Mira todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de San Marino 2026, en Misano. Te contamos horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.

Moto3 en Misano - Un gran David Almansa firma una pole incontestable - Resultados y resumen

Brian Uriarte y Joel Kelso completan la primera fila. Perrone cuarto, delante del líder del Mundial, Máximo Quiles. Álvaro Carpe saldrá noveno.

Qué auténtica BARBARIDAD lo que acaba de hacer David Almansa. Cuatro vueltas rápidas consecutivas, con sustos incluidos, para asegurar la pole en Misano con un 1:40.612.

Máximo favorito aquí. Ya dominó ayer y lo va a poner muy difícil a todos.

¡Y OTRA VEZ MEJORA DAVID ALMANSA! 1:40.716 para hacer el mejor tiempo del fin de semana.

¡Vaya tiempazo de David Almansa! No le ha importado un sustazo en la última curva: vueltón de 1:40.862 que le mantiene primero. ¡Y quiere más!

¡Q2 en marcha!

Álvaro Carpe pasa a la Q2 de Moto3 con el mejor tiempo, un 1:41.519 que además es récord de la pista. Junto a él, pasan también Ryusei Yamanaka, Hakim Danish y Jesús Ríos.

¡Y en este momento arranca la Q1 de Moto3!

¡ÚLTIMA HORA! Johann Zarco ha sido sancionado con 3 posiciones en parrilla por molestar a Bezzecchi en la Q2, acaba de confirmar el equipo LCR. Saldrá 14º en la carrera larga de mañana (11º hoy, posición otiginal).

¡10 minutos para la clasificación de Moto3!

Las declaraciones de los tres hombres de la primera fila: Marc Márquez firma acabar segundo en Misano. 

MotoGP

Márquez: "Firmaría un segundo puesto ahora mismo"

Marc Márquez no tendría problemas con terminar en la segunda posición el GP de San Marino de MotoGP tras la superioridad exhibida por Marco Bezzecchi en la Q2.

Márquez: "Firmaría un segundo puesto ahora mismo"

¡Lo siguiente en Misano, Moto3! Volveremos a tener acción en pista a las 12:45 del mediodía, con la siguiente clasificación.

¡Y ahí va la crónica! 

MotoGP

Aplastante pole de récord de Bezzecchi en Misano

Marco Bezzecchi está decidido a desafiar a Marc Márquez y a Jorge Martín en la gresca por el título como dejó claro en Misano, donde este sábado reventó el récord absoluto del trazado en su camino hacia la pole.

Aplastante pole de récord de Bezzecchi en Misano

¡La parrilla en Misano! 

MotoGP

La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones

Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano, con filas y posiciones para sábado y domingo.

La parrilla de salida de MotoGP en Misano: filas y posiciones

Q2

Todas las estadísticas
 

Resultados con tiempos.

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

1'29.982

   169.153  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

+0.198

1'30.180

 0.198 168.782  
3 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 9

+0.368

1'30.350

 0.170 168.464  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.404

1'30.386

 0.036 168.397  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

+0.587

1'30.569

 0.183 168.057  
6 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.627

1'30.609

 0.040 167.983  
7 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.658

1'30.640

 0.031 167.925  
8 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 8

+0.661

1'30.643

 0.003 167.920  
9 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

+0.714

1'30.696

 0.053 167.822  
10 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 6

+0.871

1'30.853

 0.157 167.532  
11 France J. Zarco LCR 5 Honda 7

+0.905

1'30.887

 0.034 167.469  
12 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 7

+1.198

1'31.180

 0.293 166.931  
Ver resultados

Bezzecchi acaba de igualar las 13 poles en categoría reina de Loris Capirossi, ya es el cuarto piloto italiano con más primeras posiciones en parrilla (domina Valentino Rossi, con 55).

¡¡¡POLE DE MARCO BEZZECCHI EN MISANO!!! La cuarta del año y la segunda consecutiva. Doblega a Márquez con su superioridad en el tercer sector. Marc y Aldeguer, primera fila.

Di Giannantonio, Martín, Marini, Acosta, Morbidelli, Alex Márquez (dos caídas), Raúl Fernández, Zarco y Espargaró, detrás.

¡Otra caída de Alex Márquez! Piloto OK.

¡TERMINA LA Q2!

¡SEGUNDO MÁRQUEZ! A 198 milésimas de Marco Bezzecchi, que está en otro planeta con ese tercer parcial que ha hecho.

A 3 décimas en el tercero, lo tiene que fiar todo al último.

Viene Márquez a 96 milésimas en el segundo parcial...

Entra Raúl Fernández en boxes, parece que ha habido algún ruido extraño en su Aprilia.

¡Caída de Di Giannantonio en la curva 4! Piloto OK.

¡Segundo Aldeguer, a 3 décimas!

¡A 60 milésimas en el segundo sector, y ha tenido que cortar! "Ha estado muy cerca de darse un hostión", ha explicado Pedrosa, le ha salido de dentro.

¡A 25 milésimas Márquez en el primer sector, viene para ser segundo!

Empieza Marc Márquez su vuelta cronometrada. Veremos si llega a lo que ha hecho Bezzecchi.

¡5 minutos por delante, y ya están todos en pista de nuevo!

6:40 para el final.

Pues el primer run acaba con Bezzecchi en pole provisional, primer 1:29 de la historia de Misano, delante de Di Giannantonio (+0.467), Marc Márquez, Jorge Martín, Franco Morbidelli, Alex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Zarco, Marini y Pol Espargaró.

¡¡¡VUELTÓN DE MARCO BEZZECCHI!!! Rodando detrás de Martín, hace un TIEMPAZO de 1:29.982, RÉCORD DE MISANO para meterle medio segundo a todos. 

Martín y Bezzecchi, últimos pero en casco rojo. El italiano viene volando.

1:30.8 de Aldeguer, quinto

Márquez corta en la siguiente vuelta, ha tenido un pequeño susto.

Morbidelli segundo a una décima, Acosta cuarto.

¡PRIMERO MARC MÁRQUEZ, 1:30.504!

Cargar más

Por: Rubén Carballo Rosa

Publicado: