2026 MotoGP GP de San Marino
MotoGP en DIRECTO: la clasificación y la carrera sprint de Misano (GP San Marino)
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la clasificación y la carrera al sprint del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano, con comentarios, Live Timing...
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Empieza mandando Dani Muñoz, 1:34.772, delante de Mario Aji, Aron Canet y Alex Escrig.
¡En marcha la Q1!
¡Vamos con la clasificación de Moto2!
Brian Uriarte y Joel Kelso completan la primera fila. Perrone cuarto, delante del líder del Mundial, Máximo Quiles. Álvaro Carpe saldrá noveno.
Qué auténtica BARBARIDAD lo que acaba de hacer David Almansa. Cuatro vueltas rápidas consecutivas, con sustos incluidos, para asegurar la pole en Misano con un 1:40.612.
Máximo favorito aquí. Ya dominó ayer y lo va a poner muy difícil a todos.
¡Y OTRA VEZ MEJORA DAVID ALMANSA! 1:40.716 para hacer el mejor tiempo del fin de semana.
¡Vaya tiempazo de David Almansa! No le ha importado un sustazo en la última curva: vueltón de 1:40.862 que le mantiene primero. ¡Y quiere más!
¡Q2 en marcha!
Álvaro Carpe pasa a la Q2 de Moto3 con el mejor tiempo, un 1:41.519 que además es récord de la pista. Junto a él, pasan también Ryusei Yamanaka, Hakim Danish y Jesús Ríos.
¡Y en este momento arranca la Q1 de Moto3!
¡ÚLTIMA HORA! Johann Zarco ha sido sancionado con 3 posiciones en parrilla por molestar a Bezzecchi en la Q2, acaba de confirmar el equipo LCR. Saldrá 14º en la carrera larga de mañana (11º hoy, posición otiginal).
¡10 minutos para la clasificación de Moto3!
Las declaraciones de los tres hombres de la primera fila: Marc Márquez firma acabar segundo en Misano.
Márquez: "Firmaría un segundo puesto ahora mismo"
Marc Márquez no tendría problemas con terminar en la segunda posición el GP de San Marino de MotoGP tras la superioridad exhibida por Marco Bezzecchi en la Q2.
¡Lo siguiente en Misano, Moto3! Volveremos a tener acción en pista a las 12:45 del mediodía, con la siguiente clasificación.
Q2
Resultados con tiempos.
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|8
|
1'29.982
|169.153
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|8
|
+0.198
1'30.180
|0.198
|168.782
|3
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|9
|
+0.368
1'30.350
|0.170
|168.464
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.404
1'30.386
|0.036
|168.397
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|9
|
+0.587
1'30.569
|0.183
|168.057
|6
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|8
|
+0.627
1'30.609
|0.040
|167.983
|7
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|8
|
+0.658
1'30.640
|0.031
|167.925
|8
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.661
1'30.643
|0.003
|167.920
|9
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|6
|
+0.714
1'30.696
|0.053
|167.822
|10
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|6
|
+0.871
1'30.853
|0.157
|167.532
|11
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|7
|
+0.905
1'30.887
|0.034
|167.469
|12
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|7
|
+1.198
1'31.180
|0.293
|166.931
|Ver resultados
Bezzecchi acaba de igualar las 13 poles en categoría reina de Loris Capirossi, ya es el cuarto piloto italiano con más primeras posiciones en parrilla (domina Valentino Rossi, con 55).
¡¡¡POLE DE MARCO BEZZECCHI EN MISANO!!! La cuarta del año y la segunda consecutiva. Doblega a Márquez con su superioridad en el tercer sector. Marc y Aldeguer, primera fila.
Di Giannantonio, Martín, Marini, Acosta, Morbidelli, Alex Márquez (dos caídas), Raúl Fernández, Zarco y Espargaró, detrás.
¡Otra caída de Alex Márquez! Piloto OK.
¡TERMINA LA Q2!
¡SEGUNDO MÁRQUEZ! A 198 milésimas de Marco Bezzecchi, que está en otro planeta con ese tercer parcial que ha hecho.
A 3 décimas en el tercero, lo tiene que fiar todo al último.
Viene Márquez a 96 milésimas en el segundo parcial...
Entra Raúl Fernández en boxes, parece que ha habido algún ruido extraño en su Aprilia.
¡Caída de Di Giannantonio en la curva 4! Piloto OK.
¡Segundo Aldeguer, a 3 décimas!
¡A 60 milésimas en el segundo sector, y ha tenido que cortar! "Ha estado muy cerca de darse un hostión", ha explicado Pedrosa, le ha salido de dentro.
¡A 25 milésimas Márquez en el primer sector, viene para ser segundo!
Empieza Marc Márquez su vuelta cronometrada. Veremos si llega a lo que ha hecho Bezzecchi.
¡5 minutos por delante, y ya están todos en pista de nuevo!
6:40 para el final.
Pues el primer run acaba con Bezzecchi en pole provisional, primer 1:29 de la historia de Misano, delante de Di Giannantonio (+0.467), Marc Márquez, Jorge Martín, Franco Morbidelli, Alex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Zarco, Marini y Pol Espargaró.
¡¡¡VUELTÓN DE MARCO BEZZECCHI!!! Rodando detrás de Martín, hace un TIEMPAZO de 1:29.982, RÉCORD DE MISANO para meterle medio segundo a todos.
Martín y Bezzecchi, últimos pero en casco rojo. El italiano viene volando.
1:30.8 de Aldeguer, quinto
Márquez corta en la siguiente vuelta, ha tenido un pequeño susto.
Morbidelli segundo a una décima, Acosta cuarto.
¡PRIMERO MARC MÁRQUEZ, 1:30.504!
Por: Rubén Carballo Rosa