2026 MotoGP GP de San Marino
MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de San Marino en Misano
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera principal del Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026 en Misano, con comentarios y tiempos.
Clasificación en directo
Resumen
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¡ASÍ QUEDA LA GENERAL! ¡NUEVO LÍDER!
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano: ¡Márquez, nuevo líder!
Marc Márquez es el nuevo líder del Mundial de MotoGP 2026 tras ganar en Misano y empatar a 274 puntos con Jorge Martín; así quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores.
¡LA CRÓNICA!
Márquez culmina su remontada en Misano, que asiste a la debacle de Bezzecchi
Marc Márquez culminó su heroica remontada en Misano, donde este domingo consumó su quinto doble del curso y asumió la batuta del Mundial ante un público destrozado por la enésima caída de Marco Bezzecchi.
Dall'Igna, en DAZN: "Marc ha hecho la carrera al más puro estilo Márquez. No se puede decir más. Ha entendido cómo gestionarlo todo, con el brazo, con su cuerpo, con todo. El tiempo juega a nuestro favor, esperemos continuar así. Pies en la tierra"
El Top 6 es español, diría que por primera vez en la historia de MotoGP: Marc y Alex Márquez, Acosta, Aldeguer, Martín y Raúl Fernández. En Misano.
Increíble la estadística. En los últimos 7 GGPP (259 puntos en juego), Marc Márquez ha logrado 203. Bezzecchi, 68.
14 pilotos han acabado esta carrera: Marc Márquez, Alex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Jorge Martín, Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, Fabio Quartararo, Brad Binder, Toprak Razgatlioglu, Franco Morbidelli y Pol Espargaró.
¡¡¡¡¡MARC MÁRQUEZ ENMUDECE MISANO CON UNA ACTUACIÓN HISTÓRICA!!!!! VICTORIA Y DOBLETE PARA SALIR DEL GP DE SAN MARINO COMO LÍDER DEL MUNDIAL.
¡A nada de los 37 puntos y del liderato del Mundial!
¡ÚLTIMA VUELTA!
Esto va a ser de Márquez, controla por 6 décimas a su hermano...
¡PENÚLTIMO GIRO!
¡Caída de Johann Zarco! En la curva 8, piloto OK.
¡3 vueltas por delante!
Vaya bajón de Martín, a 4.4 segundos de Aldeguer.
Acosta está haciendo sus mejores vueltas y se está pegando a Alex Márquez.
Por cierto, en Italia, ahora mismo el Top 6 es pleno de pilotos españoles...
¡4 vueltas!
5 vueltas por delante...
¡Alex Márquez SE PEGA A MARC!
Top 10: Marc Márquez, Alex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Jorge Martín, Raúl Fernández, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini y Fabio Quartararo.
¡Vuelta 21 de 27!
Alex Márquez ha rodado más rápido que Marc en las 3 últimas vueltas, 6 décimas les separan.
¡ALDEGUER PASA A MARTÍN! ¡CON ESTE RESULTADO, MARC MÁRQUEZ LÍDER DEL MUNDIAL!
Alex Márquez recorta algo a Marc, +0.9
Aviso para Alex Márquez por límites de la pista.
¡Cumplimos los dos tercios de carrera! Quedan 15 pilotos en pista, y Márquez manda por 1.1 segundos sobre Alex, con Acosta tercero, Martín cuarto, y Aldeguer pegado a Jorge.
Se retira Alex Rins.
Vuelta 16 de 27 en Misano.
¡ACOSTA PASA A MARTÍN! ¡El líder del Mundial, fuera del podio!
¡Acosta encima de Martín!
¡Márquez se escapa, por un segundo sobre Alex!
¡ALEX MÁRQUEZ DELANTE DE MARTÍN!
Y Marc se escapa, por 6 décimas.
¡Se va largo Martín pero aguanta la posición con Alex Márquez!
¡Llegamos a la vuelta 13 en Misano! Ecuador de la carrera.
Está viendo venir que Marc va a dar un tirón...
¡Se cuela Alex Márquez pero la salva, quiere pasar a Martín cuanto antes!
¡Alex Márquez ahora está PEGADO a Martín!
¡Y MÁRQUEZ LE METE LA MOTO A MARTÍN PARA PONERSE PRIMERO!
¡MÁRQUEZ VUELVE A APRETAR, SE PEGA A MARTÍN!
Por: Rubén Carballo Rosa