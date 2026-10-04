2026 MotoGP GP de Japón
MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Japón en Motegi, con Live Timing
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera principal del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi, con comentarios, Live Timing...
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Márquez: "Era muy importante estar cerca de los 37 puntos aquí, y los hemos conseguido. La carrera ha sido dura, sobre todo cuando iba detrás de Jorge, pero sabía que si era capaz de ponerme en cabeza iba a tener buen ritmo. Martín ha intentado atacarme, pero he aumentado el ritmo y ha sido suficiente como para hacer las dos últimas vueltas más relajado".
Martín: "Estoy muy contento con las sensaciones que hemos encontrado. Obviamente no es el resultado que quería, buscaba la victoria, pero hoy era muy difícil ganar a Marc. Ha sido uno de esos días en los que he pilotado casi perfecto, muy fino, confiado, pero no he podido. Solo queda felicitar a Marc. Tenemos un buen paquete con la Aprilia para luchar en lo que queda de año".
Bezzecchi: "Ha sido un fin de semana duro, en general. Bastianini hoy estaba yendo a fuego. Quería mucho este podio, perdí a una persona querida justo al llegar aquí, y ansiaba este resultado. He trabajado muy duro para conseguirlo".
Bonito gesto de Marc Márquez, que ha puesto una pegatina en su moto para celebrar las 100 victorias de Dall'Igna en MotoGP.
Tremendo dato: la carrera de este año ha sido 37 segundos más rápido que la de 2025. Una burrada lo que se ha corrido hoy.
Es verdad que Bagnaia tuvo problemas a final de carrera el año pasado, pero aun así ha sido un ritmo infernal.
El Mundial queda absolutamente apretadísimo: Jorge Martín, líder por 2 puntos sobre Marc Márquez.
Bezzecchi, cada vez más distanciado, sale de Japón a 49 unidades.
Llegan los pilotos al parque cerrado.
Tardozzi, en DAZN: "Sabemos que la próxima carrera, Indonesia, sería difícil para nosotros. Marc ha salido al ataque. Es el campeón de siempre, nunca deja de sorprendernos".
La zona de puntos la completan Raúl Fernández, Ogura, Acosta, Bagnaia, Aldeguer, Marini, Binder, Quartararo, Chantra, Viñales en su regreso y Morbidelli.
Martín acaba segundo y Bezzecchi resiste por la mínima el podio ante un gran Bastianini.
¡¡¡¡MARC MÁRQUEZ NO FALLA EN MOTEGI!!!! GANA LA CARRERA LARGA Y SUMA OTROS 37 PUNTOS.
¡1:43.041 DE BASTIANINI, ESTÁ PEGADO A BEZZECCHI!
¡ÚLTIMA VUELTA EN MOTEGI!
Bastianini, a 4 décimas de Bezzecchi...
¡Penúltima vuelta! Márquez, +0.9 Martín
¡Ojo que Bastianini SE PEGA A BEZZECCHI! Otro 43.1, está a medio segundo de la Aprilia. Ritmazo a final de carrera, como de costumbre.
Acosta no termina de encontrar el hueco...
Alex Márquez ya está de vuelta en su box
¡TRES VUELTAS POR DELANTE!
Márquez, +1.0 Martín.
¡ACOSTA INTENTANDO PASAR POR FUERA A OGURA!
¡Vuelta rápida de Bastianini, 43.1!
Nueva caída en la curva 10, de Zarco. Piloto OK.
¡Y Ogura se aprovecha y pasa a Acosta de nuevo!
¡Acosta intenta pasar a Raúl pero responde el madrileño! ¡Ogura con la caña preparada!
Ha sido la vigésima caída de Alex Márquez en lo que va de año, tercera del fin de semana
¡Caída de Alex Márquez y de Jack Miller! Pilotos OK.
¡Ojo que Acosta está pegado a Raúl!
¡5 VUELTAS!
¡Nueva vuelta rápida de Márquez! 1:43.291, le ha metido cuatro décimas a Martín. +1.2
¡Últimas 6 vueltas!
Está apretando de nuevo Martín, para protegerse de Bezzecchi.
Vuelta 18 de 24: Márquez, +0.7 Martín, Bezzecchi, Bastianini, Fernández, Acosta, Ogura, Alex Márquez, Bagnaia y Aldeguer.
Márquez sigue yéndose, +0.8 sobre Martín. Se acerca Bezzecchi, que está sacando sus mejores tiempos, también para que no le alcance Bastianini. 1.1 segundos entre las Aprilia.
¡Acosta pasa a Ogura para colocarse sexto!
Así ha sido la pasada de Márquez a Martín para colocarse líder de carrera.
¡Vuelta 15!
Acosta está buscando el hueco para pasar a los hombres de Trackhouse, primero a Ogura y después a Raúl.
Se sigue escapando Márquez, +0.6. Vuelta 14 de 24 ahora.
Por: Rubén Carballo Rosa