2026 MotoGP GP de Indonesia
MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Indonesia en Mandalika
Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la carrera principal del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika, con comentarios, tiempos...
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Resumen
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¡La crónica!
Bezzecchi gana en Indonesia y Martín, tercero, recupera el liderato; Márquez, sexto
Marco Bezzecchi logró una incontestable victoria en el GP de Indonesia, liderando un poker de las motos de Noale en la meta, con Raúl Fernández y Jorge Martín, que recupera el liderato del Mundial, en el podio; y Ai Ogura, cuarto.
Bezzecchi: "Mi objetivo desde Sachsenring era este, volver a ganar. Ha sido una gran pelea contra Raúl. Nos merecíamos un resultado así, sobre todo mi equipo, han tenido que atravesar estos momentos duros conmigo".
Raúl Fernández: "No tenía más hoy. No sé qué puedo decir. Para mí fue muy difícil ayer, vi cómo tenía la mano y sabía que tenía un dedo roto, con el que suelo frenar. Esta mañana he visto que tenía dos dedos rotos, no uno. He intentado mantenerlo en secreto para centrarme en la carrera. He tenido que frenar con el dedo corazón, y empezando de cero. Ha sido muy difícil. En carrera me he sentido cómodo de inmediato. He cometido demasiados errores, he destrozado el neumático yéndome largo".
Raúl Fernández se ha quitado el guante derecho justo al terminar la carrera, le debía doler el dedo índice.
El resto de la tabla se completa con Alex Márquez, Di Giannantonio, Quartararo, Bastianini, Binder, Marini, Zarco, Morbidelli, Rins, Moreira y Viñales.
Marc Márquez sexto, salva el fin de semana en su peor circuito aunque pierde el liderato del Mundial. Llegará a Australia a dos puntos de Martín, que recupera la delantera. Bezzecchi, tercero a 46 unidades. Ogura se ha puesto cuarto sobre Acosta, por un punto.
Pedro Acosta ha terminado quinto.
PÓKER HISTÓRICO DE APRILIA. Primera vez que copan las 4 primeras posiciones en MotoGP, con Bezzecchi primero, Raúl Fernández segundo, Jorge Martín tercero y Ai Ogura cuarto.
¡¡¡MARCO BEZZECCHI GANA EN INDONESIA!!! Primera victoria que consigue desde Mugello, antes de su calvario, de donde salió con +102 puntos sobre Márquez en la general. Cosecha la victoria número 300 del motociclismo italiano.
Y Ogura se mantiene delante de Acosta...
¡Bezzecchi a por la victoria!
¡ÚLTIMA VUELTA!
Pues de momento, cuatro Aprilia en las primeras posiciones...
¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL!
¡OGURA VUELVE A ADELANTAR, Y AHORA SÍ QUE LO CONSIGUE!
¡OGURA PASA A ACOSTA Y PEDRO SE LA DEVUELVE!
Ojo que Martín está recortando algo de tiempo a Fernández, pero parece que no va a ser suficiente...
¡3 VUELTAS PARA EL FINAL!
Ogura buscando el hueco para rebasar al de KTM...
Ojo que Márquez no se despega de Ogura, quiere ver si pesca algo en la batalla con Acosta...
Vuelta 23 de 27 ya.
¡Alex Márquez pasa a Di Giannantonio! Se coloca séptimo el de Gresini. Ambos corredores de Ducati también tienen problemas con el flanco izquierdo del neumático.
Ogura va a por Acosta, si se pone cuarto tendremos póker de Aprilia en cabeza.
Con estos resultados, Martín saldría líder del Mundial por 2 puntos sobre Márquez antes de Phillip Island.
¡Y Ogura pasa a Márquez, con problemas en el neumático! Quinto el japonés.
Martín tercero, en tierra de nadie, sobre Acosta, Márquez, Ogura, Di Giannantonio, Alex Márquez, Quartararo y Marini.
Bezzecchi, +2.1 Raúl.
Ogura pasa a estar pegado al vigente campeón. Vuelta 21 de 27.
¡Y ahora sí, Acosta pasa a Márquez! Cuarto el de KTM.
¡Acosta pasa a Márquez pero Marc se la devuelve! Parece que Pedro ha recuperado las presiones.
1:29.960 de Bezzecchi, vuelta rápida de carrera. Se va definitivamente, por segundo y medio sobre Raúl, en apenas una vuelta.
¡Ogura se va largo yendo pegado a Acosta y Márquez!
¡Y Raúl se va largo! ¡Bezzecchi, cabeza de carrera!
¡BEZZECCHI PASA A RAÚL EN LA CURVA 1!
¡Bezzecchi preparando el adelantamiento!
Márquez ha pasado a Acosta, que ha hecho un gesto diciendo a Marc que le pasara. Sigue teniendo problemas de presiones.
¡Ogura ha pasado a Di Giannantonio! El italiano la recupera después
¡Bezzecchi buscando el hueco para pasar a Raúl!
¡Di Giannantonio va a por Marc!
¡Vuelta 17 de 27! Fernández, +0.3 Bezzecchi
Por: Ruben Carballo Rosa