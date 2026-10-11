MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Indonesia en Mandalika

Raúl Fernández: "No tenía más hoy. No sé qué puedo decir. Para mí fue muy difícil ayer, vi cómo tenía la mano y sabía que tenía un dedo roto, con el que suelo frenar. Esta mañana he visto que tenía dos dedos rotos, no uno. He intentado mantenerlo en secreto para centrarme en la carrera. He tenido que frenar con el dedo corazón, y empezando de cero. Ha sido muy difícil. En carrera me he sentido cómodo de inmediato. He cometido demasiados errores, he destrozado el neumático yéndome largo".