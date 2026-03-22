MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Brasil en Goiania (Live Timing)
Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la carrera del domingo del GP de Brasil de MotoGP 2026, con Live Timing, comentarios y más.
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Resumen
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¡La crónica! Volvemos el próximo fin de semana, con el GP de Estados Unidos en Austin.
Victoria y liderato para Bezzecchi en la 'recortada' carrera de Brasil; Martín, segundo
Marco Bezzecchi se llevó la victoria en el GP de Brasil, que volvía al calendario de MotoGP más de dos décadas después. A 4 minutos del inicio de la carrera se decidió recortar la distancia de 31 a 23 vueltas, inaudito. Jorge Martín logró el segundo puesto por delante de Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez solo pudo ser cuarto.
Bezzecchi: "Nada mal ser líder. Muy contento. Ha sido un fin de semana difícil, que empezamos con más pie, era difícil mantener la motivación, pero el equipo ha hecho un gran trabajo y yo me he empujado más allá del límite".
Primer podio en carrera larga de Jorge Martín desde el GP Solidario de Barcelona 2024, hace 490 días.
Marco Bezzecchi se acaba de conseguir en el QUINTO PILOTO EN GANAR CUATRO CARRERAS CONSECUTIVAS en la era #MotoGP (desde 2002).
Sigue los pasos de Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Pecco Bagnaia. Ahí es nada.
¡¡¡APRILIA VUELVE A ARRASAR, AHORA EN BRASIL!!! MARCO BEZZECCHI GANA ESCAPADO, Y NUEVO PODIO DE JORGE MARTÍN, SEGUNDO.
Un gran Di Giananntonio se la devuelve a Marc Márquez y le roba el podio hoy tras lo de ayer.
Y giro más rápido de Di Giannantonio para defenderse de Márquez, +0.4.
¡ÚLTIMA VUELTA!
¡2 vueltas! Bezzecchi, +2.5 Martín.
Y Márquez vuelve a estar pegado a Di Giannantonio...
Márquez ha cometido un error y Di Giannantonio le ha rebasado, como vimos ayer a la inversa.
¡3 vueltas para el final!
¡DI GIANNANTONIO SE LA DEVUELVE!
¡Y MARC MÁRQUEZ LOGRA ADELANTAR A DI GIANNANTONIIO! Qué gran pasada al italiano.
Y Márquez es una prolongación de la Ducati de Di Giannantonio, pero está comprobando lo difícil que es adelantar en Goiania.
Bezzecchi, +2.1 Martín.
Márquez sigue buscando el hueco... Mientras tanto, la primera y la segunda posición parecen ya decididas si no pasa nada.
Bezzecchi, +2.0 sobre Martín. ¡Vuelta 15 de 23!
¡Alex Márquez ha pasado a Acosta y ahora le ha rebasado Ogura!
Márquez, buscando el hueco con Diggia...
¡Y ACOSTA SE LA DEVUELVE A ALEX MÁRQUEZ!
¡Ecuador de la carrera! Bezzecchi, +1.8 sobre Martín. Diggia, a un segundo, pero tiene a Márquez detrás. Alex Márquez, Acosta y Ogura, pegados.
El neumático blando de Acosta está flaqueando ya, parece...
¡Y Alex Márquez pasa a Acosta!
¡Márquez se engancha a Diggia!
¡Y TAMBIÉN CAÍDA DE MIR! Cuando iba séptimo. En la curva 4.
Pues Pecco se va de Brasil con un cero dominical...
¡CAÍDA DE PECCO BAGNAIA!
Cuidado con el tirón que está dando Martín, +0.5 sobre Diggia y se queda a 1.7 de Bezzecchi.