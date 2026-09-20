Bezzecchi: "Por la noche estudié todo para mejorar mi pilotaje. Afortunadamente lo he logrado esta mañana. Salí muy bien, pero cuando Jorge me adelantó empecé a tener muchos problemas con el tren delantero, y Pedro también me dio caza. Al principio me costaba. Pero vuelta tras vuelta empecé a sentirme cada vez mejor, y cerca del final de carrera no iba nada mal. Así que estoy contento. Gracias al equipo, son increíbles".