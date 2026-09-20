2026 MotoGP GP de Austria
Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Austria (Red Bull Ring)
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera principal del GP de Austria de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring, con comentarios, tiempos...
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Nosotros cerramos por hoy! Volvemos dentro de dos semanas con el arranque de la gira asiática, el GP de Japón en Motegi. ¡Gracias!
Marc Márquez explica que un problema en el freno le privó de un mejor resultado este domingo en Austria. El vigente campeón incluso pensó en retirarse.
Márquez: "Tuve un problema con el freno y llegué a pensar en retirarme"
Un problema con la leva del freno dejó a Marc Márquez sin opciones de luchar por el podio en Austria que, asegura, es a lo máximo que podía optar un fin de semana en el que perdió el liderato recuperado hace una semana.
Martín no piensa en su liderato del Mundial tras ser segundo en Austria.
Martín: "No le doy valor a ser líder ahora, lo importante es sumar lo máximo en cada carrera"
El de Aprilia llegó segundo, empatado a puntos con Marc Márquez, al GP de Austria este fin de semana, y sale con 12 puntos sobre el de Ducati y "recuperado" del problema físico en su brazo.
Las declaraciones de Pedro Acosta tras su histórica victoria.
Acosta: "Iba pensando en no liarla otra vez; este triunfo llega por no parar de creer"
Pedro Acosta consiguió su objetivo de lograr su primera victoria en MotoGP. Resarciéndose de su error del sábado, el murciano se liberó este domingo en su último GP de casa con KTM.
¡Y así quedan los Mundiales! Martín, más líder.
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Austria: puntos y posiciones
El Mundial de MotoGP 2026 está al rojo vivo tras el GP de Austria. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores, con todos los puntos y posiciones.
¡LA CRÓNICA DE UN DÍA HISTÓRICO!
Acosta pasa del infierno al cielo en Austria y logra su primer triunfo en MotoGP
Un día después de romperse en mil pedazos por un error de cálculo que le llevó al suelo cuando lideraba cómodamente la sprint en Spielberg, Pedro Acosta se corrigió a tiempo el domingo donde al fin estrenó su casillero de victorias en MotoGP.
Bezzecchi: "Por la noche estudié todo para mejorar mi pilotaje. Afortunadamente lo he logrado esta mañana. Salí muy bien, pero cuando Jorge me adelantó empecé a tener muchos problemas con el tren delantero, y Pedro también me dio caza. Al principio me costaba. Pero vuelta tras vuelta empecé a sentirme cada vez mejor, y cerca del final de carrera no iba nada mal. Así que estoy contento. Gracias al equipo, son increíbles".
Clasificación completa: Acosta, Martín, Bezzecchi, Ogura, Márquez, Binder, Bagnaia, Aldeguer, Di Giannantonio, Zarco, Bastianini, Fernández, Nakagami, Marini y Moreira.
Fuera de la zona de puntos: Pol Espargaró, Quartararo, Morbidelli, Rins, Razgatlioglu y Miller.
Aldeguer ha sido sancionado con 3 segundos por provocar un contacto, ha caído a la octava posición.
Detrás de Acosta, Martín ha terminado delante de Bezzecchi. Jorge sale MÁS LÍDER DEL MUNDIAL.
¡¡¡Se ha caído Acosta en la curva donde cayó ayer!!! Pero celebrando, obviamente
¡¡¡¡LO TIENEEEEEEEEE!!!! ¡¡¡¡¡PEDRO ACOSTA LOGRA SU PRIMERA VICTORIA EN EL MUNDIAL DE MOTOGP, QUÉ TRIUNFO EN CASA DE KTM EN SU DESPEDIDA!!!!!
¡MARTÍN RESISTE ANTE BEZZECCHI!
¡¡¡Y ESTAMOS EN LA ÚLTIMA VUELTA!!! ¡¡¡ACOSTA A POR LA GLORIA!!!
¡Bezzecchi vuelve a pegarse a Martín!
¡PENÚLTIMA VUELTA EN EL RED BULL RING!
Bezzecchi, a 4 décimas ahora...
Acosta, con +1,2 sobre Martín
Binder ha pasado a Aldeguer, sexto.
¡3 VUELTAS PARA EL FINAL!
¡Está a 3 décimas!
¡BEZZECCHI SE ECHA ENCIMA DE MARTÍN!
¡5 VUELTAS PARA EL FINAL! Acosta se acerca a su primera victoria en MotoGP.
Acosta, con +0.8, puede aprovechar el duelo de Aprilia...
¡Vuelta 22 de 28!
Recordemos que Martín está lidiando con la cuestión del síndrome compartimental...
¡BEZZECCHI SE ACERCA DE NUEVO A MARTÍN! Le ha recortado dos décimas.
Si la carrera acabara así, Martín sería líder con 306 puntos, 12 más que Martín, con Bezzecchi a 42.
¡PASA MÁRQUEZ A ALDEGUER EN LA RECTA DE META! Se coloca quinto sobre el murciano.
¡Se muestra Márquez en la primera curva pero aguanta Aldeguer!
¡MÁRQUEZ PEGADO!
Y Martín vuelve a acercarse a Acosta, se había despegado...
¡Márquez se pega a Aldeguer!
¡10 vueltas para el final!
Aldeguer y Márquez han pasado a Binder, que ya se viene abajo.
Acosta, con +0.7 sobre Martín. Bezzecchi, a 0.8
¡Vuelta 16!
Detrás: Ogura, Binder, Aldeguer, Márquez, Bagnaia, Quartararo, Di Giannantonio, Zarco, Fernández, Bastianini, Moreira y Nakagami, que puntuaría en su vuelta a MotoGP.
Acosta, con +0.8 sobre Martín. Bezzecci se ha acercado a Jorge ahora, tercero.
¡Ecuador de la carrera!
Por: Rubén Carballo Rosa