MotoGP en DIRECTO: la carrera de Assen (GP de Países Bajos)
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera principal del GP de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen, con comentarios, Live Timing...
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Pedro Acosta confirma tras la carrera de MotoGP en Assen que se ha retirado por un problema físico, SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO, que venía notando en las últimas carreras.
Tenía previsto operarse después de Sachsenring, pero lo hará la semana que viene.
Acosta se retira en Assen por síndrome del túnel carpiano y se operará la próxima semana
Pedro Acosta tuvo que retirarse de la carrera de MotoGP en Assen con una sobrecarga del antebrazo derecho. Fue un episodio de síndrome del túnel carpiano, y pasará por quirófano la próxima semana, antes del GP de Alemania.
Confirma el médico de Aprilia que Marco Bezzecchi tenía mucho dolor en el tórax, las piernas y la zona de la clavícula, aunque con movilidad normal en las extremidades.
Así queda el Top 15 en Assen: Ogura, Fernández, Martín, Di Giannantonio, Alex Márquez, Bastianini, Marc Márquez, Quartararo, Binder, Rins, Marini, Miller, Viñales, Moreira y Augusto Fernández.
¡PECCO BAGNAIA HA SIDO PADRE! Ducati ha confirmado que el italiano NO atenderá a los medios está tarde, para volar cuando antes a Italia para estar con su mujer y con su bebé. ¡Felicidades desde aquí!
¡MARC MÁRQUEZ BAJA A LA SÉPTIMA POSICIÓN! Ha pisado el verde en la curva 13, donde perdió dos vueltas en la Q2, en la última vuelta. Bastianini gana esa plaza.
Sin embargo, debido al intenso dolor provocado por el impacto de gran energía, el equipo médico ha decidido trasladar a Bezzecchi al Hospital de Groningen, para descartar definitivamente cualquier lesión subyacente y garantizar una recuperación segura.
Aprilia confirma que, tras los primeros exámenes, Marco Bezzecchi se encuentra plenamente consciente, con movilidad normal en las cuatro extremidades, sin signos inmediatos de complicaciones neurológicas o sistémicas graves.
Hacía 7.952 días que un japonés no lograba la victoria en la categoría reina, desde Makoto Tamada en el GP de Japón de 2004.
Increíble la racha que acaba de romper Ai Ogura. Lo que no pudo ni Takaaki Nakagami.
¡¡¡¡AI OGURA LOGRA SU PRIMERA VICTORIA EN EL MUNDIAL DE MOTOGP!!!! ¡Vence en Assen para darle a Japón su primer triunfo en categoría reina en 22 años! ¡Raúl Fernández y Jorge Martín, podio!
Di Giannantonio, Alex Márquez y Marc Márquez, triunfador del día, detrás.
¡DI GIANNANTONIO PASA A ALEX MÁRQUEZ Y ES CUARTO!
¡DI GIANNANTONIO PASA A MÁRQUEZ, QUINTO! ¡Y ÚLTIMA VUELTA EN ASSEN!
¡MARC ENCIMA DE ALEX!
¡Di Giannantonio va a por Márquez! ¡Y ALEX ROZANDO EL PODIO EN SUS CONDICIONES!
¡PENÚLTIMA VUELTA!
¡3 VUELTAS PARA EL FINAL, Y OGURA A POR LA VICTORIA!
Di Giannantonio cumple la Long Lap y queda detrás de Márquez y delante de Bastianini.
¡LONG LAP PENALTY PARA DI GIANNANTONIO! No ha perdido un segundo al cortar la chicane y tendrá que hacer vuelta larga.
¡Y Márquez séptimo, le ha pasado Bastianini!
¡Bajo investigación la acción de Di Giannantonio y Márquez!
¡Y ALEX MÁRQUEZ PASA A MARC, QUINTO!
¡SE TOCAN EN LA ÚLTIMA CURVA DIGGIA Y MÁRQUEZ! ¡MARC SE HA IDO LARGO EN LA CHICANE, A LO ROSSI EN 2015!
¡Di Giannantonio buscando el hueco para pasar a Márquez!
¡OGURA PASA A RAÚL FERNÁNDEZ A 7 VUELTAS DEL FINAL Y VA A POR SU PRIMERA VICTORIA!
¡Vuelta 20 de 26 en Assen!
¡Y OGURA ya tiene enfilado a Raúl Fernández!
¡Di Giannantonio a por Marc Márquez!
¡Y AI OGURA ADELANTA A JORGE MARTÍN EN LA CURVA 1! ¡MARTÍN PASA DE PRIMERO A TERCERO!