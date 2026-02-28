Ir al contenido principal

MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Tailandia 2026

¡¡¡QUÉ PASADA LE HA HECHO ACOSTA A MÁRQUEZ EN LA CURVA 12!!! ¡PASA MARC DE NUEVO EN LA RECTA DE META!

¡Acosta ENGANCHADO a Márquez!

Han repetido ahora lo de Alex Márquez y Di Giannantonio en la salida, Alex se iba largo y ha acabado tocando al italiano.

Vuelta 6 de 13.

Ojo que Acosta se ha pegado más a Márquez ahora.

Di Giannantonio, enganchado a Marini por el último punto.

Ogura ha pasado a Mir, P5 para el japonés.

Márquez, con 3 o 4 décimas de margen en cabeza.

Vuelta 5 de 13 ya.

Diggia y Zarco han pasado a Moreira ahora. Detrás del brasileño, Alex Márquez, Miller y Razgatlioglu. Quartararo, P19.

1:30.076 de Márquez, vuelta rápida para escaparse en esa primera posición.

¡Márquez abre algo de hueco! Acosta segundo. Raúl Fernández y Martín pelean por la P3. Mir quinto, delante de Ogura, Binder, Bagnaia, Marini y MOREIRA, DÉCIMO EN SU DEBUT.

¡SE VA LARGO Y ADELANTA MARC DE NUEVO!

¡¡¡Y ACOSTA PASA A MARC MÁRQUEZ!!!

¡¡¡SE CAE MARCO BEZZECCHI EN CABEZA DE CARRERA!!!

¡Márquez, ENGANCHADO A BEZZECCHI!

¡Acosta tercero, delante de Raúl!

¡MÁRQUEZ SE VA LARGO! ¡Le pasa Bezzecchi de nuevo!

¡MÁRQUEZ PASA PRIMERO SOBRE BEZZECCHI, HA VUELTO A PASAR EN LA ÚLTIMA CURVA!

¡MÁRQUEZ SE LA DEVUELVE!

Bezzecchi no quiere que Márquez se escape, eso está claro.

¡Y BEZZECCHI PASA A MÁRQUEZ, PRIMERO DE NUEVO!

Alex Márquez 18º

Bagnaia gana posiciones, décimo.

Raúl Fernández tercero, delante de Acosta, Martín, Mir y Ogura.

¡MÁRQUEZ PRIMERO, BEZZECCHI SEGUNDO, DETRÁS TOQUE ENTRE ALEX MÁRQUEZ Y DIGGIA!

¡MÁRQUEZ LE ROBA LA PRIMERA POSICIÓN A BEZZECCHI EN LA SALIDA!

¡COMIENZA LA PRIMERA CARRERA AL SPRINT DE LA TEMPORADA!

Confirmamos que todos los pilotos salen con blando - blando.