MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Tailandia 2026
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera al sprint del GP de Tailandia, la primera de MotoGP 2026, con Live Timing, comentarios...
¡¡¡QUÉ PASADA LE HA HECHO ACOSTA A MÁRQUEZ EN LA CURVA 12!!! ¡PASA MARC DE NUEVO EN LA RECTA DE META!
¡Acosta ENGANCHADO a Márquez!
Han repetido ahora lo de Alex Márquez y Di Giannantonio en la salida, Alex se iba largo y ha acabado tocando al italiano.
Vuelta 6 de 13.
Ojo que Acosta se ha pegado más a Márquez ahora.
Di Giannantonio, enganchado a Marini por el último punto.
Ogura ha pasado a Mir, P5 para el japonés.
Márquez, con 3 o 4 décimas de margen en cabeza.
Vuelta 5 de 13 ya.
Diggia y Zarco han pasado a Moreira ahora. Detrás del brasileño, Alex Márquez, Miller y Razgatlioglu. Quartararo, P19.
1:30.076 de Márquez, vuelta rápida para escaparse en esa primera posición.
¡Márquez abre algo de hueco! Acosta segundo. Raúl Fernández y Martín pelean por la P3. Mir quinto, delante de Ogura, Binder, Bagnaia, Marini y MOREIRA, DÉCIMO EN SU DEBUT.
¡SE VA LARGO Y ADELANTA MARC DE NUEVO!
¡¡¡Y ACOSTA PASA A MARC MÁRQUEZ!!!
¡¡¡SE CAE MARCO BEZZECCHI EN CABEZA DE CARRERA!!!
¡Márquez, ENGANCHADO A BEZZECCHI!
¡Acosta tercero, delante de Raúl!
¡MÁRQUEZ SE VA LARGO! ¡Le pasa Bezzecchi de nuevo!
¡MÁRQUEZ PASA PRIMERO SOBRE BEZZECCHI, HA VUELTO A PASAR EN LA ÚLTIMA CURVA!
¡MÁRQUEZ SE LA DEVUELVE!
Bezzecchi no quiere que Márquez se escape, eso está claro.
¡Y BEZZECCHI PASA A MÁRQUEZ, PRIMERO DE NUEVO!
Alex Márquez 18º
Bagnaia gana posiciones, décimo.
Raúl Fernández tercero, delante de Acosta, Martín, Mir y Ogura.
¡MÁRQUEZ PRIMERO, BEZZECCHI SEGUNDO, DETRÁS TOQUE ENTRE ALEX MÁRQUEZ Y DIGGIA!
¡MÁRQUEZ LE ROBA LA PRIMERA POSICIÓN A BEZZECCHI EN LA SALIDA!
¡COMIENZA LA PRIMERA CARRERA AL SPRINT DE LA TEMPORADA!
Confirmamos que todos los pilotos salen con blando - blando.