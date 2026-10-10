2026 MotoGP GP de Indonesia
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Indonesia en Mandalika
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera al sprint del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika, con comentarios, tiempos...
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡4 vueltas para el final en Indonesia!
¡MARTÍN SE PEGA! Ha pasado de estar a un segundo de Marc a 3 décimas.
¡Martín vuelve a pegarse a Márquez! Ahora está a 4 décimas.
¡MARTÍN HA DEJADO PASAR A MÁRQUEZ EN LA PRIMERA CURVA! Tiene pinta de que es presión de neumáticos.
¡MARTÍN HA PERDIDO EL LIDERATO!
Martín, +1.5 sobre Márquez.
Márquez, +1.1 sobre Ogura.
6 giros por delante.
7 giros por delante.
Con este resultado, Martín sería más líder del Mundial, por 5 puntos sobre Márquez.
29.9 de Márquez, vuelta rápida personal para volver a meterle tiempo a Ogura.
Bezzecchi ya está de vuelta en el box. Ojo que este 0, junto a la victoria de Martín, le dejaría ya a 61 puntos del liderato del Mundial.
Raúl Fernández ya está de vuelta en el paddock, con cara de pocos amigos.
Así ha sido el incidente de la salida, con Fernández y Bezzecchi como grandes afectados.
8 vueltas para el final. Martín, +1.6 Márquez.
Detrás: Di Giannantonio, Acosta, Alex Márquez, Aldeguer, Bagnaia, Quartararo y Marini.
Marc, con +0.8 sobre Ogura, sigue acercándose.
9 vueltas para el final. Martín se escapa hacia la victoria, +1.6 sobre Márquez.
¡Ogura se acerca a Márquez!
¡Se quiere escapar Martín! 1:29.8, otra vuelta rápida de carrera. Un segundo a Márquez ya, quedan 10 vueltas.
1:30.100 de Jorge Martín, vuelta rápida de carrera.
Primer aviso por límites de pista a Márquez y a Ogura.
Repetido lo de la primera vuelta. Bezzecchi ha tenido que levantar, y no ha podido evitar el toque con Raúl. Resultado: los dos al suelo. Ello mientras Di Giannantonio y Marc se metían por el interior de la curva, y más aún Martín para ponerse primero.
¡SE COMPLETA LA PRIMERA VUELTA! Martín pasa primero sobre Márquez y Ogura. Di Giannantonio cuarto, sobre Acosta, Aldeguer, Alex Márquez y Bagnaia.
¡¡¡Y JORGE MARTÍN SE HA COLADO POR DENTRO, PRIMERA POSICIÓN CON MÁRQUEZ SEGUNDO!!!
¡¡¡¡CAÍDA DE RAÚL FERNÁNDEZ Y DE MARCO BEZZECCHI EN LA PRIMERA CURVA!!!!
¡COMIENZA LA CARRERA AL SPRINT EN INDONESIA!
Llegan los pilotos a la parrilla. Esto ya no hay quien lo pare...
61 ºC en el asfalto, nada menos. 29 ºC en el ambiente.
TODOS los pilotos con neumáticos blando - blando, menos Zarco, con medio trasero.
¡Comienza la vuelta de calentamiento!
¡Arranca el Safety Car!
¡Esto va a empezar ya!
Repite flexiones Marc Márquez en la parrilla de Mandalika.
¡9 MINUTOS para que esto empiece!
Bonora, de Aprilia, en DAZN: "No le hemos dicho a Martín y a Bezzecchi, ninguna orden de equipo a nuestros pilotos. A Jorge le ha faltado un poco en clasificación, pero tiene muy buen ritmo de carrera. La clave será gestionar la primera parte, el arranque. Bezzecchi tiene una desventaja que recuperar, él va más en modo ataque, pero le hemos dicho claramente que el tiempo lo tiene, y que mañana es la carrera en sí".
Parece que Zarco será el único piloto que adopte una estrategia diferente: neumático blando delantero, pero medio trasero.
Davide Tardozzi, en DAZN: "El cuarto sector es el punto fuerte de Márquez aquí. Pero hay mucha diferencia con las Aprilia en el segundo. Con todo, creo que Marc puede sorprendernos. El objetivo y el deseo es llegar por delante de Martín. Marc ya sabe que es importante sacar puntos en cada carrera. Asumir demasiados riesgos no es necesario, aunque luego ya veremos".
Brivio: "Raúl Fernández está yendo muy fuerte desde ayer, y tiene muy buen ritmo. Creo que tiene incluso posibilidad de escaparse, pero depende de muchas cosas, de la salida y demás. La norma respecto al resto de pilotos de Aprilia es respetarse. Luego puede pasar lo de Barcelona, pero la idea es esa".
Davide Brivio, de Trackhouse, en DAZN: "Estamos en torno a 58 grados de temperatura de asfalto. Pero aquí el desgaste del neumático tampoco es excesivo, no hay que gestionar tanto aunque se lleve el neumático blando"
Y como os comentábamos, parece que la elección de los neumáticos será casi unánime: goma blanda delantera y blanda trasera, con eso llegan a la parrilla.
¡Ya se ha abierto el pitlane! Los pilotos van ya hacia la parrilla de salida. 20 minutos para que esto empiece.
Por: Rubén Carballo Rosa