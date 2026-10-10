MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Indonesia en Mandalika

Bonora, de Aprilia, en DAZN: "No le hemos dicho a Martín y a Bezzecchi, ninguna orden de equipo a nuestros pilotos. A Jorge le ha faltado un poco en clasificación, pero tiene muy buen ritmo de carrera. La clave será gestionar la primera parte, el arranque. Bezzecchi tiene una desventaja que recuperar, él va más en modo ataque, pero le hemos dicho claramente que el tiempo lo tiene, y que mañana es la carrera en sí".