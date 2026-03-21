MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Brasil, en Goiania
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera al sprint del GP de Brasil de MotoGP 2026, en Goiania, con Live Timing, comentarios...
Clasificación en directo
Resumen
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¡ÚLTIMA HORA! NUEVO CAMBIO DE HORARIO. El pitlane se abrirá a las 19:15. La sprint será a las 19:35.
Mientras tanto, los ojos también miran al cielo en Goiania. La lluvia podría terminar de reventar los planes, pero de momento el cielo respeta.
¡Pues 40 minutos para la sprint!
Nos manda esta foto nuestro compañero Germán García Casanova, desplazado a Brasil, de cómo era el agujero original en el circuito de Goiania. El que hemos mostrado antes es el que los operarios han abierto luego.
¡OFICIAL! La sprint de MotoGP será a las 19:20. La Q1 de Moto3, a las 20:15, y la Q2, a las 20:35. La Q1 de Moto2, a las 21:05, y la Q2, a las 21:30.
Luego, está por ver qué pasa con Moto2 y Moto3. El campeonato también ha anunciado que el plan pasa por disputar las clasificaciones después de la sprint, aunque la visibilidad durará hasta aproximadamente las 18:00 horas locales (22:00h en España)
MotoGP ha estado trabajando en el punto de la pista donde ha surgido el problema, y ha confirmado que el plan es ABRIR EL PIT LANE A LAS 15:00 HORAS LOCALES (19:00h en España) y DISPUTAR LA SPRINT A LAS 15:20, 19:20 HORAS EN NUESTRO PAÍS.
Aquí podéis encontrar toda la información.
La Sprint de Brasil arrancará a las 3.20 hora local, tras repararse el agujero en medio de la pista
Un enorme boquete ha aparecido en medio de la recta de meta del Autódromo Ayrton Senna de Goiania, donde los operarios trabajan contrareloj para arreglarlo. De momento la actividad se ha detenido hasta las dos de la tarde hora local. La último información es que la sprint arrancará a las 3,20 hora local, dentro de una hora y veinte.
“Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, se ha producido un hundimiento en la superficie de la pista. causado por el movimiento del suelo. Está fuera de la trazada ideal. Si todo va bien, deberíamos poder celebrar la sprint hoy mismo".
Así lo ha explicado Bartolomé Alfonso, responsable de seguridad de la FIM.
La decisión fue la de abrir un boquete aún más grande en el asfalto, para tratar de arreglarlo para, al menos, disputar la carrera al sprint. Aquí os dejamos las imágenes captadas por nuestro compañero desplazado a la pista, Germán García Casanova.
Agujero en la recta de salida/meta del Circuito de Goiana
Foto de: German Garcia
Ubicamos la acción: tras la clasificación de MotoGP, y antes de que iniciaran las sesiones cronometradas de Moto2 y Moto3, se notó como un pequeño agujero se estaba abriendo en la pista brasileña, en la recta de meta. Los pilotos avisaron a los equipos, y los oficiales de MotoGP se pusieron manos a la obra.
¡Buenas tardes! Y bienvenidos a un circuito de Goiania en el que ya debíamos estar contando acción en pista, pero un extraño suceso ha retrasado la tarde de la jornada del sábado del Gran Premio de Brasil de MotoGP.
Por: Rubén Carballo Rosa