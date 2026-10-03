2026 MotoGP GP de Japón
MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint en Motegi (Japón)
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la clasificación y la carrera al sprint del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi, con comentarios, tiempos...
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Termina la Q1 en Motegi!
¡Raúl Fernández echa a Bagnaia! 1:42.884, A UNA MILÉSIMA de Ogura.
43.4 de Aldeguer, sigue quinto. Bagnaia no mejora, se mantiene segundo pero viene Raúl Fernández para echarle.
Pues Raúl Fernández se ha encontrado con la bandera amarilla, venía para ponerse primero pero el tiempo no le ha valido... Tendrá que seguir apretando. 2 minutos por delante.
¡Caída de Brad Binder! En su vuelta de salida a pista, justo en la entrada de boxes cuando iba a empezar el giro cronometrado. Piloto OK.
¡Se pone segundo Bagnaia! 1:43.007, a 124 milésimas de Ogura.
1:42.883 de Ogura, rebaja su tiempo para mantenerse primero.
Viene Ogura para rebajar su tiempo por mucho.
Rins se ha enganchado a rueda de Bagnaia.
Mientras varios pilotos entran en boxes ahora, cuando quedan 7:30, hombres como Ogura y Bagnaia vuelven ya a pista.
Bagnaia, de hecho, ha vuelto a boxes cuando aún quedan 8 minutos. Está delante de Morbidelli, Marini, Aldeguer, Miller, Chantra, Rins y Razgatlioglu.
Bagnaia estaba segundo pero ha caído a la cuarta posición, detrás de Fernández y Binder.
¡Mejor tiempo para Ogura! 1:43.095. Segundo Raúl Fernández, a 56 milésimas. Dominan las Aprilia de Trackhouse.
Todos los pilotos con neumático medio delantero y blando trasero, ambos nuevos.
¡COMIENZA LA Q1 EN MOTEGI! Con Toprak Razgatlioglu, Luca Marini, Maverick Viñales, Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia, Ai Ogura, Raúl Fernández, Somkiat Chantra, Franco Morbidelli, Alex Rins, Brad Binder y Jack Miller.
¡Lo siguiente, la Q1 en menos de 10 minutos!
Pues las Aprilia dan un paso en Motegi. Bezzecchi lidera los Libres 2 con goma media delantera nueva (1:43.321), y Martín segundo con blando trasero nuevo a 80 milésimas.
Acosta tercero, y Márquez cuarto, que pese a montar goma nueva también no ha mejorado, delante de Di Giannantonio, Binder, Bastianini y Alex Márquez.
¡Bandera a cuadros! Termina la FP2 de MotoGP
1:43.401 de Jorge Martín, da un paso adelante y se pone segundo.
1:43.501 de Acosta, segundo. 1:43.573 de Martín, cuarto. Márquez aún no mejora, tercero
Acosta, Martín y Márquez han puesto goma blanda trasera nueva, los dos primeros vienen mejorando
¡Y vuelve a mejorar Bezzecchi! 1:43.334 para el de Aprilia
1:43.590 de Acosta con blando trasero nuevo, se pone tercero
¡Bezzecchi se pone primero a 4 minutos del final! 1:43.394 para el italiano, con neumático medio delantero nuevo y medio trasero usado.
Aquí está lo que le pasó a Franco Morbidelli.
4 milésimas entre Márquez y Bezzecchi. Marrtín, a 208 milésimas. Veremos si se mejoran los tiempos en estos últimos 12 minutos de sesión.
Fermín Aldeguer ha podido volver al box subido en su moto. Ogura ha tenido que hacerse una carrera desde la curva 9 para coger su segunda moto. La mayoría de pilotos están parados ahora.
1:43.772 de Martín, se coloca tercero detrás de Bezzecchi.
14 minutos para el final de la sesión.
Mientras tanto Márquez ha mejorado su tiempo, 1:43.564. Bezzecchi se ha puesto segundo, sobre Bagnaia, Martín, Alex Márquez y Raúl Fernández.
¡Y otra caída, de Ogura! También en la curva 9, piloto OK. Pues de dos pilotos que tendrán que pasar por la Q1.
¡Caída de Fermín Aldeguer! En la curva 9. Piloto OK. Ha caído del lado de la pierna izquierda. Ayer no habló con los medios porque tenía dolor ahí.
1:43.8 de Martín, se coloca segundo sobre Alex Márquez, Fernández, Di Giannantonio, Bagnaia, Zarco y Ogura
1:43.572 de Márquez, se mantiene primero con mejor tiempo
Mientras tanto Marc Márquez ya se ha colocado primero, con un tiempo de 1:43.791, y viene para mejorarlo
NUEVOS HORARIOS por la bandera roja. La Q1 de MotoGP será a las 10:58, 3:58 en España, y la Q2 a las 11:23, 4:23 en nuestro país. Se retrasan ambas sesiones 8 minutos, por tanto.
¡Bandera verde de nuevo!
La curva ya está limpia, y el pitlane volverá a abrirse en un minuto.
En los casi 6 minutos disputados, Bagnaia ha hecho el mejor tiempo, 1:44.422, delante de Zarco (a 4 milésimas), Moreira, Ogura, Fernández, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, Marini y Quartararo.
Los comisarios ya están limpiando el viraje.
Por: Rubén Carballo Rosa