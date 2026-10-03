Pues las Aprilia dan un paso en Motegi. Bezzecchi lidera los Libres 2 con goma media delantera nueva (1:43.321), y Martín segundo con blando trasero nuevo a 80 milésimas.

Acosta tercero, y Márquez cuarto, que pese a montar goma nueva también no ha mejorado, delante de Di Giannantonio, Binder, Bastianini y Alex Márquez.