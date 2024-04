Así vivimos la carrera del GP de España 2024 en Jerez

16:01 Bagnaia: "Lo más importante ha sido la primera vuelta, el adelantamiento por el exterior, he apretado a Jorge y se ha pasado en la curva seis, he disfrutado mucho la pelea con Marc, sabes que tienes que ser agresivo y lo he pasado genial, he disfrutado mucho con esta afición que es genial, lo he pasado muy bien con esta victoria".