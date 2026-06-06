MotoGP en DIRECTO: carrera al sprint de Hungría (Live Timing)
Sigue en vivo y en directo aquí el sábado de MotoGP en Balaton, GP de Hungría 2026, con la clasificación y carrera sprint. Live Timing de tiempos y posiciones, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Y con esto, cerramos nuestra retransmisión en directo por hoy! Volvemos mañana con la carrera larga, y con las categorías pequeñas desde las 11. Gracias por estar ahí.
Las declaraciones de Bagnaia tras la sprint de este sábado.
Bagnaia: "Si Aldeguer hubiera pensado diferente, habríamos sido tercero y cuarto en la salida"
Pecco Bagnaia salvó un punto al quedar por delante de Fabio Di Giannantonio en una carrera al sprint insuficiente en el GP de Hungría de MotoGP.
Recordad que la clasificación de la F1 acaba de terminar, con Antonelli en pole.
Antonelli no deja de brillar: pole en Mónaco y otro mazazo a Russell
Antonelli logró la pole del GP de Mónaco por delante de Verstappen y Hamilton tras el error de Leclerc en la Q3. Fernando Alonso fue 21º con Aston Martin y Carlos Sainz saldrá 12º.
Lo tiene muy claro Aldeguer respecto a sus opciones en la sprint de Balaton Park...
Aldeguer: "Si me llego a poner primero, por ritmo, hubiera ganado la carrera"
Fermín Aldeguer no se esperaba el ritmo que pudo exhibir en la sprint del GP de Hungría, un paso que, cree, le hubiera dado la victoria de haberse colocado primero, algo que no tuvo ni cerca.
Jorge Martín explica su falta de sensaciones en Hungría: "Solo en el primer sector pierdo tres o cuatro décimas por vuelta".
Martín: "Solo en el primer sector pierdo tres o cuatro décimas por vuelta"
Jorge Martín solamente pudo ser sexto en la carrera al sprint de MotoGP en Hungría, sin las mejores sensaciones con la Aprilia, aunque no descarta un podio dominical.
Pedro Acosta admite tras la sprint del GP de Hungría que la KTM no está aún para luchar con las Ducati. El murciano no ha podido plantar cara a Márquez.
Acosta: "No estamos al nivel de la Ducati, y menos en distancias cortas"
Pedro Acosta admitió al final de la sprint del GP de Hungría, en la que acabó segundo sin poder siquiera plantar cara a Marc Márquez, que la KTM no está aún para luchar con las Ducati.
Marc Márquez se fija en Acosta y le elogia tras ganarle la sprint de Balaton Park. ¡Lo que puede ser cuando compartan equipo en 2027!
Márquez: "Menos mal que Acosta no va con una Ducati, de momento"
Marc Márquez volvió a la victoria y lo hizo aprovechando su velocidad y su cabeza para imponer una estrategia que dejó sin respuesta a Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi reconoce sus problemas este sábado en la carrera al sprint, pero queda contento con el podio.
Bezzecchi: "Sprint difícil; la pista estaba extraña y voy bailando en la moto"
Marco Bezzecchi realizó una gran salida para acabar tercero la sprint de MotoGP en Hungría pese a los problemas para las Aprilia en Balaton.
Marc Márquez, en DAZN: "Este resultado no quiere decir que en tres curvas haya cambiado mi físico. Ha cambiado el circuito, y solo hay 3 curvas de derechas".
"¿Que si volveré como en 2025? Yo lo intentaré. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo".
¡Y bueno, no os vayáis del directo y seguid acompañándonos! Estaremos con vosotros durante más rato esta tarde para traeros todas las declaraciones desde Balaton Park.
La lectura que se puede hacer de esta carrera sprint es que Marc Márquez es muy capaz de repetir 2025 cuando tenga el hombro en condiciones. Y para el resto será un problemón. Es verdad que es una pista buena para él, y mala para las Aprilia. Pero el toque no se pierde.
Marc Márquez, en la realización internacional: "El viernes estaba en modo ahorro, intentando ahorrar energía. Esta mañana lo he dado todo porque ayuda mucho salir desde la primera fila. En la sprint, la estrategia era apretar al principio, que es cuando me siento cómodo, y sobrevivir después, y ha salido bien. Veremos mañana".
Ya puedes leer en nuestra web la crónica completa.
Márquez gana con una mano la sprint en Hungría
Marc Márquez tendrá que hacer un esfuerzo bárbaro para evitar que sus aficionados no le tengan en cuenta para pelear por el Mundial, después del incontestable triunfo que logró este sábado en Balaton, donde se llevó su tercera sprint en lo que va de curso.
Márquez llegaba a 102 puntos de Bezzecchi a Hungría. Tras este sábado, se queda a 97. Así quedan los mundiales tras la sprint de Balaton Park.
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint en Hungría: puntos y poscione
Descubre cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del GP de Hungría en Balaton Park.
La zona de puntos hoy: Márquez, Acosta, Bezzecchi, Fernández, Aldeguer, Martín, Moreira, Bastianini y Bagnaia.
Pedro Acosta y Marco Bezzecchi completan el podio.
¡¡¡GANA MARC MÁRQUEZ LA SPRINT DE MUGELLO!!! Exhibición absoluta para lograr sin rival la tercera carrera corta en lo que va de curso, la primera tras su regreso de lesión hace apenas una semana. Declaración de intenciones de cara a cuando ese hombro esté perfectamente.
¡Bagnaia batiendo a Di Giannantonio por el último punto en juego!
¡ÚLTIMA VUELTA!
¡Se ha vuelto a colar Aldeguer! Ha perdido tiempo con Fernández, ya no está pegado.
Aldeguer sigue presionando a Raúl...
¡PENÚLTIMA VUELTA!
Bezzecchi, +0.8 sobre sus perseguidores.
Aviso de límites de pista para Raúl Fernández, mientras tiene pegado a Aldeguer. Pero Fermín no encuentra el hueco, como con Bezzecchi.