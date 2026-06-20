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MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint y clasificación en Brno (GP de Chequia)

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

¡¡¡EMPIEZA LA Q1 DE MOTO3!!!

Hoy, ha cometido un error y no ha tenido su mejor clasificación, pero esta noticia que sacamos ayer debe ser la gran satisfacción de Raúl Fernández este fin de semana

MotoGP

Trackhouse quiere cerrar la renovación de Raúl Fernández en Brno

Después de hablar con la mitad de pilotos del paddock de MotoGP, finalmente el propietario del equipo Trackhouse de MotoGP, Justin Marks, ha tomado la decisión de renovar una temporada más a Raúl Fernández.

Trackhouse quiere cerrar la renovación de Raúl Fernández en Brno

¡ÚLTIMA HORA!

Toprak Razgatlioglu ha sido sancionado con 3 posiciones en parrilla por esta acción. Como salía 21º, pasará a salir 22º, en última posición

 

La cara de Pecco Bagnaia y sus declaraciones lo dicen todo. No está contento con su Ducati pese a ser 3º en la qualy. Veremos si logran cambiar algo

 

Diogo Moreira sigue en un estado de forma increíble. El brasileño ha vuelto a ser la mejor Honda y saldrá desde la segunda fila

 

Ya podéis leer las declaraciones del top 3 de la qualy de hoy en Brno y ojo, que Ogura, no quiere mirar a la victoria

MotoGP

Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

El japonés, que logró su primera pole en MotoGP y que estableció un nuevo récord absoluto en Brno, se mostró, como siempre, parco en palabras a la hora de valorar su extraordinaria clasificación.

Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

Recordemos también que este fin de semana se está probando un sistema distinto de salidas. Aquí podéis verlo al detalle

MotoGP

Los pilotos prueban la salida sin el dispositivo delantero, que se suprimirá a partir de Silverstone

El dispositivo de altura delantero introducido en las salidas para las MotoGP por Ducati en 2019 tiene las horas contadas, después de que este viernes los pilotos ensayaran la salida sin ese aparato, que desaparecerá en Silverstone.

Los pilotos prueban la salida sin el dispositivo delantero, que se suprimirá a partir de Silverstone

En nada se volverá a poner la acción en marcha, con la qualy de Moto3 y ojo, que Quiles y Carpe han demostrado que tienen más que el resto

No os desconectéis de este directo, porque os iremos contando todo lo que vaya pasando antes de la carrera sprint de MotoGP

Recordad que el sábado de MotoGP aún no ha terminado y más tarde tendremos la Carrera Sprint. Pero antes, tendremos las clasificaciones de Moto2 y Moto3. Aquí podéis consultar los horarios

Moto3

Horarios de Moto2 y Moto3 en Brno y cómo verlo

Apunta los horarios de Moto2 y Moto3 en Brno, durante el fin de semana del GP de República Checa. Mira a qué hora es cada sesión, clasificación y carrera, y cómo verlo.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Brno y cómo verlo

Y... ¡Así queda la parrilla de salida de MotoGP en Brno!

MotoGP

La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

Descubre cómo queda la parrilla de salida del GP de República Checa 2026 de MotoGP en Brno, con las posiciones, filas y el orden completo para la sprint del sábado y la carrera del domingo.

La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

Ya podéis leer la crónica

MotoGP

Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno

Ai Ogura logró su primera pole en MotoGP, batiendo el récord absoluto de la pista en el GP de la República Checa, donde Marc Márquez saldrá quinto en parrilla.

Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno

Fabio Di Giannantonio: "Lo hemos hecho bien, pero no ha bastado para la pole. Eso sí, hemos cumplido el objetivo"

Pecco Bagnaia: "Esta mañana hemos probado algo en la moto que no me ha gustado y he tenido que volver atrás. Hemos podido dar algo más, ha sido una buena vuelta, me cuesta el último sector y veremos si podemos intentar algo diferente para la tarde"

"De momento Aprilia es increíble. He hecho 4 curvas detrás de Ogura y marcan la diferencia el cómo entran a las curvas"

Así ha celebrado Ai Ogura su primera pole en MotoGP

 

POLE PARA AI OGURA, LA PRIMERA DE SU CARRERA

Marc Márquez aborta su vuelta y nadie está mejorando en pista. Esto va a ser pole de Ai Ogura

Marc Márquez empieza su último intento

Fabio Di Giannantonio se pone 2º por delante de las dos Ducati oficiales. Y ojo, que quedan aún las dos Aprilia oficiales e incluso Raúl Fernández, que ha tenido que abortar su vuelta

Brutal Ai Ogura, se pone 1º, sacándoles 2 décimas a los dos pilotos de Ducati

¡PECCO BAGNAIA SE PONE 1º Y MARC MÁRQUEZ 2º!

Muchos pilotos bajando los tiempos, entre ellos, Pecco Bagnaia y Marc Márquez

Muy inteligente Diogo Moreira, se pone a rueda de Ogura de nuevo

Vuelven a salir a pista los pilotos para un segundo intento

Pues Marc se la tendrá que jugárselo todo a la segunda tanda, porque se confirman sus límites de pista en la curva 12