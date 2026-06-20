MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint y clasificación en Brno (GP de Chequia)

Pecco Bagnaia: "Esta mañana hemos probado algo en la moto que no me ha gustado y he tenido que volver atrás. Hemos podido dar algo más, ha sido una buena vuelta, me cuesta el último sector y veremos si podemos intentar algo diferente para la tarde"

"De momento Aprilia es increíble. He hecho 4 curvas detrás de Ogura y marcan la diferencia el cómo entran a las curvas"