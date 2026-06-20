MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint y clasificación en Brno (GP de Chequia)
Sigue en vivo y en directo la jornada del sábado del GP de la República Checa, en la que se disputa la clasificación y la carrera sprint en Brno; todo con comentarios, fotos, vídeos y Live Timing.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡¡¡EMPIEZA LA Q1 DE MOTO3!!!
Hoy, ha cometido un error y no ha tenido su mejor clasificación, pero esta noticia que sacamos ayer debe ser la gran satisfacción de Raúl Fernández este fin de semana
Trackhouse quiere cerrar la renovación de Raúl Fernández en Brno
Después de hablar con la mitad de pilotos del paddock de MotoGP, finalmente el propietario del equipo Trackhouse de MotoGP, Justin Marks, ha tomado la decisión de renovar una temporada más a Raúl Fernández.
¡ÚLTIMA HORA!
Toprak Razgatlioglu ha sido sancionado con 3 posiciones en parrilla por esta acción. Como salía 21º, pasará a salir 22º, en última posición
La cara de Pecco Bagnaia y sus declaraciones lo dicen todo. No está contento con su Ducati pese a ser 3º en la qualy. Veremos si logran cambiar algo
Diogo Moreira sigue en un estado de forma increíble. El brasileño ha vuelto a ser la mejor Honda y saldrá desde la segunda fila
Ya podéis leer las declaraciones del top 3 de la qualy de hoy en Brno y ojo, que Ogura, no quiere mirar a la victoria
Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"
El japonés, que logró su primera pole en MotoGP y que estableció un nuevo récord absoluto en Brno, se mostró, como siempre, parco en palabras a la hora de valorar su extraordinaria clasificación.
Recordemos también que este fin de semana se está probando un sistema distinto de salidas. Aquí podéis verlo al detalle
Los pilotos prueban la salida sin el dispositivo delantero, que se suprimirá a partir de Silverstone
El dispositivo de altura delantero introducido en las salidas para las MotoGP por Ducati en 2019 tiene las horas contadas, después de que este viernes los pilotos ensayaran la salida sin ese aparato, que desaparecerá en Silverstone.
En nada se volverá a poner la acción en marcha, con la qualy de Moto3 y ojo, que Quiles y Carpe han demostrado que tienen más que el resto
No os desconectéis de este directo, porque os iremos contando todo lo que vaya pasando antes de la carrera sprint de MotoGP
Recordad que el sábado de MotoGP aún no ha terminado y más tarde tendremos la Carrera Sprint. Pero antes, tendremos las clasificaciones de Moto2 y Moto3. Aquí podéis consultar los horarios
Horarios de Moto2 y Moto3 en Brno y cómo verlo
Apunta los horarios de Moto2 y Moto3 en Brno, durante el fin de semana del GP de República Checa. Mira a qué hora es cada sesión, clasificación y carrera, y cómo verlo.
Y... ¡Así queda la parrilla de salida de MotoGP en Brno!
La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones
Descubre cómo queda la parrilla de salida del GP de República Checa 2026 de MotoGP en Brno, con las posiciones, filas y el orden completo para la sprint del sábado y la carrera del domingo.
Fabio Di Giannantonio: "Lo hemos hecho bien, pero no ha bastado para la pole. Eso sí, hemos cumplido el objetivo"
Pecco Bagnaia: "Esta mañana hemos probado algo en la moto que no me ha gustado y he tenido que volver atrás. Hemos podido dar algo más, ha sido una buena vuelta, me cuesta el último sector y veremos si podemos intentar algo diferente para la tarde"
"De momento Aprilia es increíble. He hecho 4 curvas detrás de Ogura y marcan la diferencia el cómo entran a las curvas"
Así ha celebrado Ai Ogura su primera pole en MotoGP
POLE PARA AI OGURA, LA PRIMERA DE SU CARRERA
Marc Márquez aborta su vuelta y nadie está mejorando en pista. Esto va a ser pole de Ai Ogura
Marc Márquez empieza su último intento
Fabio Di Giannantonio se pone 2º por delante de las dos Ducati oficiales. Y ojo, que quedan aún las dos Aprilia oficiales e incluso Raúl Fernández, que ha tenido que abortar su vuelta
Brutal Ai Ogura, se pone 1º, sacándoles 2 décimas a los dos pilotos de Ducati
¡PECCO BAGNAIA SE PONE 1º Y MARC MÁRQUEZ 2º!
Muchos pilotos bajando los tiempos, entre ellos, Pecco Bagnaia y Marc Márquez
Muy inteligente Diogo Moreira, se pone a rueda de Ogura de nuevo
Vuelven a salir a pista los pilotos para un segundo intento
Pues Marc se la tendrá que jugárselo todo a la segunda tanda, porque se confirman sus límites de pista en la curva 12