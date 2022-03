Así te contamos la clasificación del GP de Qatar 2022 de MotoGP

17:48 "Contento, no del todo, no estoy muy confiado para mañana, nos falta agarre y sufro mucho al girar la moto. No me esperaba la pole, aunque sabía que tenía potencial, he encontrado una buena rueda con Pol, he mejorado con la segunda goma, con la primera tuve un susto. Tengo que asimilarlo porque no falta ritmo, pero mañana intentaremos estar ahi", ha dicho Jorge Martín, primer poleman del año