Así fue la clasificación del Gran Premio de Portugal de MotoGP

17:02 "Nunca dejes de creer, ayers estaba el 18 pero hoy mejoré en agua y me colé en la Q2, son unas condiciones muy dificiles, son condiciones que a mi me cuestan mucho, las primeras vueltas ni miraba los tiempos, he analizado los puntos críticos para atacar en el resto, la bandera amarilla de Pol me ha ido por muy poco y he podido acabar y hacer este tiempo que en estas condiciones es como una victoria" ha dicho Aleix Espargaró