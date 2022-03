Así os contamos la clasificación del Gran Premio de Indonesia de MotoGP

01:13 "No tenemos muchos puntos de adelantamiento, así que era importante clasificar adelante, no se puede salir de la trazada ya que el circuito es critico fuera de la línea, espero poder mantenerme entre los tres primeros en carrera, y tener un buen ritmo para poder tener aire limpio delante y no tener que seguir a otros pilotos. Ha sido una ayuda tener a Bastianini delante para hacer la vuelta", ha dicho Zarco