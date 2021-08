08:57 "Estoy flipando, estoy emocionado, la rodilla que se rompió en Portimao me he resentido en la caída de hoy. La moto se movía un poco, al final he cogido la rueda de Zarco, sabía que iba a apretar, pero ha sido un vueltón, no pensaba hacer un buen tiempo y haber hecho la pole y el récord es impresionante. Estoy con muchas ganas de hacer la carrera, estoy viviendo un sueño", ha dicho Martín