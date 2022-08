Así os contamos la clasificación del GP de Austria de MotoGP

16:03 "Estoy muy contento, gracias al trabajo del equipo arreglando la moto tras la caída, la segunda moto no me gustaba tanto, así que han trabajado mucho y les voy a invitar a cenar (risas). Me ha costado todo el fin de semana, pero en el FP4 hemos dado un paso adelante y he mejorado, creo que eso nos va a permitir hacer una buena carrera. En la primera salida la goma no me ha ido bien, me ha sacado en todas las curvas, pero con el segundo neumático todo ha ido perfecto y ahora me encuentro muy bien para mañana", ha dicho Pecco Bagnaia