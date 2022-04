Así te contamos la clasificación del GP de Argentina de MotoGP

23:53 "Ahora falta hacerlo bien mañana, me he sentido muy bien todo el día, el ritmo ha sido bueno, con depósito vacío sabía que la Aprilia iba a ir bien, así que estoy muy contento por esta primera pole para la fábrica de Noale, y también se lo dedico a mi mujer que todo lo bueno que me pasa es por ella", ha dicho Aleix Espargaró, el poleman de Argentina 2022