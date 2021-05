08:56 "Ha sido una buena carrera, todo el fin de semana hemos sido fuertes y con ritmo, al principio de la carrera no estaba cómodo con el tren delantero duro, pero fui generando ritmo y he visto que Zarco tenía dificultades y traté de mantener detrás a las dos Suzuki que no fue fácil. Estamos contentos pero no completamente felices, nuestros pensamientos están con la familia de Dupasquier, me gustaría que este deporte no fuera tan cruel, pero es nuestra pasión", dice Oliveira