Así os contamos la carrera de MotoGP 2023 en Silverstone

16:06 Esto ha dicho Pecco Bagnaia, 2º: "Ha sido complicada, sí. He tratado de ponerme en cabeza, controlar la carrera y apretar. Pero escogimos el blando delantero por la temperatura, pero iba un poco al límite. Era muy fácil perder la moto de delante. Luego, cuando empezó a llover, no sabía hasta dónde apretar, dónde estaba el límite. Finalizar segundo hoy es un resultado fantástico. No ha sido un fin de semana fácil, ayer no fue el mejor día, pero terminar segundo me complace".